『ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2024』 限定公演のスペシャル・プログラムを含む全演奏曲が発表
2024年9月14日（土）～12月22日（日）まで33都市49公演が開催される『ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2024』。この度、メインプログラムのアニメーション映画『リトル・マーメイド』に加え、全演奏曲が発表となった。
Presentation licensed by Disney Concerts (C)Disney
『ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会』は、ディズニー・アニメーションや映画、テーマパークの名曲の数々を、オーケストラとニューヨークで活躍するヴォーカリストの生演奏で贈るコンサート。今年は、「Our Wishes ～未来へ」をテーマに、ディズニー・アニメーションの作品が教えてくれる“願いの力”に焦点をあてたプログラムを届ける。
第１部は、『ウィッシュ』、『モンスターズ・インク』や『ポカホンタス』に加え、大迫力のオーケストラ・サウンドが体感できる組曲：『スター・ウォーズ』の演奏が決定。シリーズ作品に登場する名曲からセレクトされた４曲からなる、約16分の組曲だ。
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個性豊かなヴィランズ（悪役）にフォーカスした10公演限定＜ミステリアス＆ダーク・スペシャル＞では、『ウィッシュ』より「無礼者たちへ」や 東京ディズニーランド(R)「スプーキー"Boo!"パレード」2023（エディット・バージョン）、『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズから２曲を、クリスマスにフォーカスした５公演限定＜クリスマス・スペシャル＞では、『美女と野獣／ベルの素敵なプレゼント』より「クリスマスがある限り」や東京ディズニーシー(R)︎「キャンドルライト・リフレクションズ」より「ウェルカム・トゥ・クリスマス」の演奏が決定。
Presentation licensed by Disney Concerts. (C)︎Disney
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