BMSG POSSE、新曲「OVERDRIVE」の音源をSKY-HIがナビゲーターを務めるラジオ番組で初解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■7月27日放送のJ-WAVE『DIVE TO THE NEW WORLD』で初オンエア!

BMSG POSSEの新曲「OVERDRIVE」の音源が、7月27日放送のSKY-HIがナビゲーターを務めるJ-WAVE『DIVE TO THE NEW WORLD』で初解禁される。

aespa、LE SSERAFIM、TOMORROW X TOGETHERなどの楽曲を手掛けるプロデューサーALYSAとともに制作した「OVERDRIVE」は、BMSG POSSEが5月から展開している3ヵ月連続リリースの第3弾。

スピーディかつメロウに展開していく緩急あるビートのうえを、BMSG POSSEそれぞれの個性が発揮された変幻自在のフロウと、個々を尊重し“Be myself”を信念に持つBMSGだからこそ表現できる自由なリリックが相まった疾走感のある楽曲となっている。

なお、Spotify、Apple Musicでは、「OVERDRIVE」のPre-add / Pre-saveを受け付けている。

リリース情報

2024.07.31 ON SALE

DIGITAL SINGLE「OVERDRIVE」

『DIVE TO THE NEW WORLD』番組サイト

https://www.j-wave.co.jp/original/divetothenewworld/

BMSG OFFICIAL SITE

https://bmsg.tokyo/