解答速報どこよりも早く紙面で配布！KECビジネススクール『令和6年度 中小企業診断士 第1次試験』

さらに「経済学・経済政策」8月3日(土)14:15〜、「企業経営理論」8月3日(土)20:30〜、「経営法務」8月4日(日)16:00〜、「財務・会計」8月4日(日)18:00〜の4科目は試験当日に解説動画をLIVE配信します。

他の3科目は試験後に解説動画をアップします。

【KECビジネススクール解答速報】<登録不要>

中小企業診断士の資格取得に向けた教育サービスを展開しているKECビジネススクールは、8月3日(土)・8月4日(日)実施の中小企業診断士第1次試験の解答速報を「全7科目」試験当日にホームページで公開します。

パソコン、スマートフォン、タブレットですぐに確認できますので、下記URLを事前にブックマークして是非、確認してください。

【解説動画LIVE配信】<登録不要><視聴無料>

「経済学・経済政策」8月3日(土)14:15〜開始!

「企業経営理論」8月3日(土)20:30〜開始!

「経営法務」8月4日(日)16:00〜開始!

「財務・会計」8月4日(日)18:00〜開始!

▼リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業

https://www.kec.ne.jp/shindanshi/#reskilling

ケイ.イー.シー.は、経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の対象事業者です。

この支援事業を利用されると、無料のキャリア相談とリスキリング講座受講料(税抜)の最大70%の還付を受けることができます。

・自社調べ

・調査年月:2024年7月

・中小企業診断士講座予備校のHPの解答速報ページにて調査

■KECビジネススクール概要

サイト:

http://www.kec.ne.jp/shindanshi/

| 全国対応!オンライン・バーチャル・スクール

従来のリアルな校舎で行われていた「双方向」授業をオンライン上で再現。

| 新宿本校

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目18-20 ルミエール西新宿ビル2階

| 梅田本校

〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地2-6-12 小学館ビル6階

