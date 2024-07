国内最大規模のおもちゃ見本市「東京おもちゃショー2024」が、2024年8月29日から9月1日までの4日間、東京ビッグサイト(西1〜4ホール)で開催されます。

“おもちゃで世界を笑顔に。”をテーマに掲げ、2024年は夏休みに楽しめるよう8月末に開催されます。

東京おもちゃショー2024 -INTERNATIONAL TOKYO TOY SHOW2024-

会期:2024年8月29日(木)〜9月1日(日)

商談見本市(バイヤーズデー)29日(木)10:00〜17:30 30日(金)9:30〜17:00

一般公開(パブリックデー)31日(土)9:00〜17:00 1日(日)9:00〜16:00

※パブリックデー併催:コロコロ魂フェスティバル(主催:小学館)

会場:

東京ビッグサイト(東京都江東区有明3-11-1)

東京おもちゃショー:西1・2・4ホール

コロコロ魂フェスティバル:西3ホール

対象:バイヤーズデー・・・・・ビジネス関係者(事前登録制・無料)

パブリックデー・・・・・一般

今年は、192社(国内:118社海外:74社/2024年7月2日現在)の企業による約35,000点のおもちゃの展示が予定されています。

昨年2023年に引き続き、パブリックデーは有料開催(中学生以下入場無料)となり、入場チケット[高校生以上1,800円]/早割入場チケット[高校生以上1,600円](すべて税込・デジタル商品券「こども商品券e-Gift」300円分含む)が販売中です。

当日は最新玩具やトレンド商品を含む、各出展社のさまざまなおもちゃの展示を楽しめます。

また、今年も「コロコロ魂フェスティバル」を併催!

さらに盛りだくさんのコンテンツを楽しむことができます。

前半2日間をバイヤーズデー、後半2日間をパブリックデーとして、4日間で約8万人の来場を見込まれています。

2024年最新のおもちゃトレンド

出展企業は自社ブランドや自社製品を最大限アピールするために、おもちゃショーの開催にあわせて最新のおもちゃや各社の一押し商品を出品します。

昨年は、直接触ってコミュニケーションがとれる3Dのデジタルペットやヘッドセットで実況配信者ごっこが楽しめる最新パソコントイ、環境配慮、多様性を表現したおもちゃなど、「おもちゃのフロントランナー」とも言える新製品がたくさん登場しました。

今年はどんなテーマの商品が出てくるのか、今までにない革新的な商品、トレンドをとらえた商品、定番商品までが集結する「東京おもちゃショー2024」を見れば、最新のおもちゃ、今年の流行が分かります。

「日本おもちゃ大賞2024」受賞商品展示

今回で16回目を迎える「日本おもちゃ大賞」では、おもちゃショー開催の2日前に「日本おもちゃ大賞2024」の受賞商品を発表します。

「日本おもちゃ大賞」は、単に「売れる商品」を選定するためのものではなく、新しいおもちゃを生み出す作り手、メーカーのチカラを刺激し、モチベーションアップをもたらすことで業界全体の活性化につなげることが最も重要な目的です。

2008年に創設され、今回で16回目を迎えます。

全受賞商品は「東京おもちゃショー2024」会場内の特別スペースにおいて展示されるため、世の中の注目度も高い、今年の日本おもちゃ大賞受賞商品をまとめてチェックすることができます。

パブリックデーチケット

入場チケット:高校生以上1,800円【税込・デジタル商品券「こども商品券e-Gift」300円分含む】

早割入場チケット:高校生以上1,600円【税込・デジタル商品券「こども商品券e-Gift」300円分含む】

*8月18日(日)23:59まで割引価格でご購入いただけるお得なチケットです。

※コロコロ魂フェスティバル共通のチケットです(どちらのイベントにも参加できます)。

※中学生以下無料

※オンライン販売のみ。

※定員に達し次第、販売を終了します。

URL:https://www.tokyotoyshow.com/event/8682

パブリックデーは2023年に引き続き、有料開催。

昨年から対象を拡大し、中学生以下は入場無料となります。

昨年に引き続き雑誌「コロコロコミック」のイベント「コロコロ魂フェスティバル」と併催。

各出展社のブースイベントも含め、充実したコンテンツを一日楽しむことができます。

施設・サービスの有無について

一部のブースでは、おもちゃの物販も行っております。保育室などお子様をお預けいただける施設・サービス等はございません。ベビーカーの貸し出しはございません。ベビールーム(授乳・おむつ替えスペース)をご用意しております。飲食の持込みは可能です。

夏休みに楽しめる8月末に開催。

東京おもちゃショー2024は、2024年8月29日から9月1日まで開催です。

主催:一般社団法人日本玩具協会

共催:東京都(予定)

後援:経済産業省(予定)

