ビルトイン型キッチン家電！SMEG「リフォーム産業フェア2024」

「SMEG」のビルトイン型キッチン家電シリーズから、「食器洗い機」、「電子レンジ機能付きオーブン」、「オーブン」「ウォーマー」「ワインクーラー」などを2024年8月6日(火)〜7日(水)に東京ビッグサイトで開催される日本最大規模のプロ向けリフォーム展示会「リフォーム産業フェア2024 キッチンワールド&水まわりコレクション内」へ出展します。

SMEG「リフォーム産業フェア2024」

会期 : 2024年8月6日(火)〜8月7日(水)

時間 : 10:00〜17:00

開催場所 : 東京ビッグサイト 西3・4ホール(東京都江東区有明3-11-1)

ブース位置: キッチンワールド&水まわりコレクション内 SMEGブース

HP :

https://the-bars.com/

「SMEG」のビルトイン型キッチン家電シリーズから、「食器洗い機」、「電子レンジ機能付きオーブン」、「オーブン」「ウォーマー」「ワインクーラー」などを2024年8月6日(火)〜7日(水)に東京ビッグサイトで開催される日本最大規模のプロ向けリフォーム展示会「リフォーム産業フェア2024 キッチンワールド&水まわりコレクション内」へ出展!

SMEGブースはエリア内最大規模での出展となります。

また参考出品として「IHクッキングヒーター」「レンジフード」「シンク」「水栓」も展示します。

■QOLを高める“Made in Italy”品質の「SMEG」ビルトイン型キッチン家電

日本で初の展示会出展となるビルトイン型の「食器洗い機」・「電子レンジ機能付きオーブン」「オーブン」「ウォーマー」「ワインクーラー」その他アイテムは全て“Made in Italy”ならではの高いデザイン性と品質を保ち、ご家庭のキッチンにビルトイン型のスタイリッシュなデザインと最新機能が届けられます。

そして「SMEG」製品のある生活は、ご家族皆さまのQOL(クオリティ・オブ・ライフ)やステータスをさらに高め、豊かで楽しい暮らしができます。

【主な出展アイテム】

1. ビルトイン型「食器洗い機」

ビルトイン型「食器洗い機」

・世界初『PLANETARIUM WASHING SYSTEM(特許)』搭載(STL323BL)

円形のサポートとスプレーアームで構成された次世代型洗浄システムです。

類い稀な軌道と、高い回転数(65回転/分)により、水が隅々まで行き届き優れた洗浄能力を実現。

従来モデルと比較して2.0倍の洗浄能力を実現しました。

世界初『PLANETARIUM WASHING SYSTEM(特許)』搭載

・業界初の新軌道洗浄システム『ORBITAL(オービタル)』搭載(PL364CXS & PL364CN)

円形のサポートと2つの高速同時移動スプレーアームで構成。

高い回転数(65回転/分)により、水が隅々まで行き届き、類ない優れた洗浄能力を実現。

従来モデルと比較して1.3倍の洗浄能力を実現しました。

・史上初!除菌率99.99999%を実現(STL323BL・PL364CXS & PL364CN)

「食器洗い機」は、哺乳瓶や食器・鍋・フライパンを温水でしっかり洗浄・除菌します。

外部機関であるVDE(※)の調べによれば、その除菌率は99.99999%にのぼり、赤ちゃんやアレルギー体質のご家族がいる場合にも安心して使用できます。

<そのほかの最新機能>

・1日分の食器が収まる「大容量庫内」(STL323BL)

・出し入れがしやすい引き出し式カトラリートレイ(STL323BL・PL364CXS & PL364CN)

・希望する時間に食洗を開始できる「ディレイ機能」(STL323BL)

・乾燥をアシストする「ドライアシスト機能」(STL323BL・PL364CXS & PL364CN)

<商品概要>

製品名 :DISHWASHERS(STL323BL)※オールドアタイプ

外形寸法:H818×W598×D545(mm)

洗浄容量:15人分

参考価格:528,000円(税込)

製品名 :DISHWASHERS(PL364CXS/PL364CN)※フロントパネルタイプ

外形寸法:H818×W598×D570(mm)

洗浄容量:15人分

参考価格:462,000円(税込)

(※)VDE:ドイツ電気技術者協会

ヨーロッパで最も経験豊富な試験認証および検査機関の1つ。

この第三機関が作成したVDE規格では、主に電気製品の安全に関する各種事項を規定しています。

2. ビルトイン型 「電子レンジ機能付きオーブン」

ビルトイン型「電子レンジ機能付きオーブン」

・油を使わず空気で揚げる「エアフライ機能」搭載

高温熱風を庫内に循環させることにより、短時間でムラなく食材を包み込み、表面はカリッとサクサクで中はしっとりの食感に。

揚げ物を作る際に油を使わなくて済むだけでなく、余分な油分をカットできてヘルシーに仕上がります。

・「BBQモード」搭載

グリルパンは、熱伝導性や保温性が高く、食材全体に均一に火が通ります。

外はこんがり、中はジューシーに焼けます。

両面それぞれ特徴があり、ストライプの面はお肉料理に最適で、美しい焼き目も付けることができ、フラットな面は魚や野菜料理にピッタリでふっくらジューシーに仕上がります。

このほかにも、日本初の「蒸気洗浄モード」が付いたクリーニングアシスト機能や、ドアの開閉は滑らかで、静かな動きで開閉が出来る「ソフトオープン/ソフトクローズ」システム、最新のカラー液晶のタッチパネルは視認性も良く操作性に優れています。

<商品概要>

製品名 :Microwave OVENS(SO4102M1G/SO4102M1B3)

外形寸法:H454×W597×D548(mm)

参考価格:495,000円(税込)

3. ビルトイン型「オーブン」

ビルトイン型「オーブン」

・豊富な「調理プログラム」を用意

調理モードは10種類から選べます。

従来のオーブン機能に加え、グリル、ターボ、ピザ等、お好みの調理を行っていただけます。

・楽々お手入れでいつも清潔な取り外し可能フロントガラス

「オーブン」はフロントガラスの取り外しが可能です。

取り外しができることにより、フロントガラス(2枚のガラス)の内側のお掃除が可能で、いつも清潔に保てます。

あるようで無かった、画期的なシステムです。

<商品概要>

製品名 :OVENS(SO6102TG/SO6102TB3)

外形寸法:H592×W597×D548(mm)

参考価格:484,000円(税込)

4. ビルトイン型「ウォーマー」

ビルトイン型「ウォーマー」

・空間に溶け込む暖かな贅沢

タッチパネルを搭載した最先端ウォーミングドロワー。

食器の温めや食品の再加熱をはじめ、発酵や解凍機能、肉や魚をしっとりと柔らかく仕上げるための低温調理機能も備えています。

<商品概要>

製品名 :WARMING DRAWER(CPRT115G/CPR115B3)

外形寸法:H135×W597×D538(mm)

参考価格:275,000円(税込)/242,000円(税込)(CPRT115G/CPR115B3)

5. ビルトイン型「ワインクーラー」

ビルトイン型「ワインクーラー」

・3種類のモデルを用意

Lineaシリーズ「ワインクーラー」には、45cm、60cm、そして、アンダーカウンター型の82cmサイズがあり、3つのモデルを取り揃えています。

ボトルの出し入れが便利な引き出し棚は、天然のスラヴォニアンオーク無垢材を使用。

ワイン樽にも使用される貴重な木材は、ボトルを最も自然な環境で保存ができます。

・最適な環境で保存が可能

ガラスドアにはワインに有害な紫外線を遮断するUVカット素材を使用し、振動を最小限に抑えることができ、庫内を均一にすることが可能な独自の冷却システムを組み込むなど、ワインを保管するために必要な環境基準である「温度」「湿度」「振動対策」「空気循環」「UVカット」「適切な保管」の全てに徹底的に配慮したワインクーラーです。

6. ビルトイン型「ソムリエドロワー」

ビルトイン型「ソムリエドロワー」

・様々なアクセサリーが収納できるドロワー

45cmサイズの組み合わせとして、天然のスラヴォニアンオーク無垢材を使用した「ソムリエドロワー」を用意。

様々なソムリエ向けアクセサリーが揃っています。

セット内容:ワインオープナー/ワインセーバー/ワインキャップ/スパークリングワイン用ストッパー/スパークリングワイン用キャップ、ピンセット/ポアラー/ドリップリング/温度計/ワインリスト 等

<商品概要>

製品名 :WINE COOLER(CVI121G/CVI121B3)

*1温度帯セラー(収納本数 21本)

外形寸法:H457×W596×D560(mm)

参考売価:660,000円(税込)

製品名 :WINE COOLER(CVI129G/CVI129B3)

*2温度帯セラー(収納本数 29本)

外形寸法:H592×W596×D566(mm)

参考売価:770,000円(税込)

製品名 :WINE COOLER(CVI138RG)(CVI138LG)※アンダーカウンターモデル

*2温度帯セラー(収納本数 38本)

外形寸法:H820×W595×D566(mm)

参考売価:880,000円(税込)

製品名 :SOMMELIER DRAWER(CPS115G/CPS115B3)

外形寸法:H135×W597×D538(mm)

参考売価:330,000円(税込)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ビルトイン型キッチン家電!SMEG「リフォーム産業フェア2024」 appeared first on Dtimes.