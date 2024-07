Unreal Engine 5(アンリアル・エンジン5)を使用した世界配信向け新作アニメーションとして、『機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム』が2024年10月17日よりNetflixにて世界独占配信されることが決定した。世界配信向け新作オリジナルアニメーション『機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム』は、ガンダムシリーズ第1作目『機動戦士ガンダム』の舞台となる一年戦争中のヨーロッパ戦線にフォーカスをあてた物語。全6エピソード(30分×6話)の配信が予定されている。

Unreal Engine 5を使用し、SAFEHOUSEと共同で制作され、脚本はギャビン・ハイナイト(アニメ『Tekken: Bloodline』『トランスフォーマー サイバーバース』、ゲーム『Marvel's Spider-Man』)、監督をエラスマス・ブロスダウ(アニメ『バイオハザード:インフィニット ダークネス』、ゲーム『スターシチズン』『ライズ:サン・オブ・ローマ』『クライシス』シリーズ)が務める。この度本作が2024年10月17日(木)にNetflixにて世界独占配信(英語表記:Coming to Netflix on October 17, 2024)されることが決定、メインビジュアル&新規メカも登場する本予告が初公開された。メインビジュアルでは、主人公ソラリを筆頭に、レッド・ウルフ隊のメンバーや物語の中で新たに出会うキャラクター達が集合し、後ろには新しい ”ザク” の姿も。本予告映像では、宇宙世紀0079年の一年戦争開戦11カ月後から物語は始まり、レッド・ウルフ隊が乗るザクIIの前に立ちはだかる ”白い悪魔” の登場と共に繰り広げられる戦闘シーンに加え、宇宙世紀ではおなじみのグフやザクタンク、新たにジムやガンタンクの登場も明らかとなった。もちろん、本予告ではソラリが乗る新たなモビルスーツも登場。彼女が乗る新たなモビルスーツ「無識別型ザクII(ソラリ機)」の設定画も公開されているので、こちらもあわせてチェックしたい。さらに配信を記念してフォートナイト内に『復讐のレクイエム』独自のUnreal Editor for Fortnite(UEFN)の島が登場するほか、完成品アクションフィギュアGUNDAM UNIVERSEよりソラリ機「無識別型ザク〈英名称:ZAKU II(Unidentified Type)〉」がリリースされることも決定した。驚愕の展開と想像を超える物語は、⼀瞬たりとも目が離せない。『機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム』、続報もお楽しみに!(C)創通・サンライズ