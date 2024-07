『すみっコぐらし』の大規模な体験型展示やイベント限定グッズを楽しめる「すみっコぐらし わくわくパーク〜みんなでつくる にじいろのおもいで〜」が日本モンキーパークで開催決定! 初となる大規模体験型イベント情報をお届けしよう。2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したサンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』のイベントがこの秋、やってくる!2024年9月21日(土)〜2025年1月13日(月・祝)までの期間、愛知県犬山市の「日本モンキーパーク」にて、全国初開催となる「すみっコぐらし わくわくパーク〜みんなでつくる にじいろのおもいで〜」が開催決定した。

日本モンキーパークは愛知県犬山市にある遊園地。お子さまが楽しめるイベントやアトラクションいっぱいのテーマパーク。今回はそんな日本モンキーパークを舞台に、「すみっコぐらし」の世界に浸りながら楽しいしかけ遊びやフォトスポットの体験型展示の他、イベント限定グッズの販売など記憶に残る特別な思い出作りを楽しんでいただくことができる。雨上がりのよく晴れたある日にあらわれた『にじいろゆうえんち』にかかっている大きな虹のふもとで願い事をすると夢が叶う言い伝えが……。本イベントでは、すみっコたちと一緒に大きな虹を探しに行くストーリーをコンセプトに、会場内では特別な衣装を着て写真撮影が楽しめる「なりきり写真館」や、ヒントを元にお庭に隠れたたぴおかたちを探す「なぞときガーデン」など、体験型展示を通して、すみっコぐらしの世界観を存分に楽しめる内容をご用意。また、同期間中にメインビジュアルをモチーフとしたイベント限定グッズなども多数登場予定とのこと。イベントの詳細は後日発表されていくので、どうぞお楽しみに!秋のお出かけは「すみっコぐらし」のみんなに会いに行こう。(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.