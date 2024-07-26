¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛÀïÂâ½Ð¿È¤«¤éÉ÷Â¯Å¹°÷¡¢°Ç¶â¡¢£Â£Ì¡ÄÃÓÅÄ¶©»Ö¤Î¿§ºÌ¤ÏÌµ¸ÂÂç¡ÖËÁ¸±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
²¿¿§¤Ë¤âÀ÷¤Þ¤ì¤ëÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡£Âè96²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ø¤Î½Ð¾ì·Ð¸³¤â¤¢¤ëÇÐÍ¥ÃÓÅÄ¶©»Ö¡Ê24¡Ë¤¬³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Âç³Ø4Ç¯»þ¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢º£½Õ¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£°Ê¹ß¤âÉ÷Â¯Å¹¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤ä¶âÍ»¤Î¼è¤êÎ©¤Æ²°¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÇÛÌò¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢7·î26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÅÁÀâ¤ÎÆ¬¡¡æÆ¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å11»þ15Ê¬¡ËÂè2ÏÃ¤Ç¤Ï¶²³å¤òÆ¯¤¯ÉÔÎÉ¾¯Ç¯Ìò¤òÇ®±é¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤Ë¤âÎå¤à¤Ê¤É¡¢ÊÑ¸¸¼«ºß¤Î´ïÍÑ¤µ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Û¡¼¥×¤Ë¡¢º£¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¾¾Èø¹¬Ç·²ð¡Û
¿§Çò¤ÎÈ©¤Ë¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡¢Çò¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÇÃÓÅÄ¤Ï¼èºàÉô²°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÈ©¤¬Çò¤¯¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤â¼þ¤ê¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤¢¤ó¤Þ¤ê¾Æ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£ÇØÈÖ¹æ10¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÆÁÅçËÌ¤ò½é¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿»ÊÎáÅã¤Ï¡¢¾¯¤·¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¾Ð¤Ã¤¿¡£
Ä¾¶á¤Þ¤Ç¤ªÃã¤Î´Ö¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡Ö²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥â¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎÄÉ²ÃÀï»Î¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¯¥â¥Î¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÀïÂâ¤â¤Î½Ð±é¤ÏÆ´¤ì¤Î1¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆ´¤ì¤é¤ì¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢PRÈÖÁÈ¤Ê¤É¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È1Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤ëÄ¹Ãú¾ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤¦²¦Æ»¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤â´ïÍÑ¤Ë¤³¤Ê¤¹±éµ»ÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÏÈ±·Á¤äÉþÁõ¡¢¥á¡¼¥¯¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç°õ¾Ý¤¬¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¼Çµï¤Ç¤â¤É¤ó¤ÊÌò¤Ë¤â¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌò¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤·¤Æ±é¤¸¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
ÉÔÎÉ¾¯Ç¯Ìò¤ò±é¤¸¤ëº£²óÊüÁ÷¤Î¡ÖÅÁÀâ¤ÎÆ¬¡¡æÆ¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ±»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¼ç±é¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¤È¤Î¶¦±é¤â¼Â¸½¤·¤¿¡£22Ç¯¤ÎTBS·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤Î²Ö¤Ë¤Ê¤ë¡×°ÊÍè¤Î¶¦Æ®¤Ë¡ÖºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡Öº£²ó¤Ï¶²³å¤Ê¤É¤ÇÊª¸ì¤ò¤«¤Íð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿ËÍ¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸ºÈ·¯¤â½Ð±é¤ò´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯²¼¤Ç¤¹¤±¤É·ÝÎò¤Ç¤ÏÂçÀèÇÚ¡£·ë¹½¡¢·»µ®È©¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
ÍÄ¾¯´ü¤«¤é´ïÍÑ¤Ê¾¯Ç¯¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤«¤é¹âÂÎÏ¢¤Ç¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆÁÅçËÌ¤Ø¡£¥¨¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â¹»3Ç¯»þ¤ËÌÜÉ¸¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¡£2¿Í¤Î·»¤Î±Æ¶Á¤«¤é¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é²»³Ú³èÆ°¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¥É¥é¥à¤ä¥®¥¿¡¼¤â·Ð¸³¡£¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ß¡¢¹â¹»¤ÎÊ¸²½º×¤Ê¤É¤Ç¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö·»¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÀÎ¤«¤é¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¡£²»³Ú³èÆ°¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤¿ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Âç³Ø¤«¤é¾åµþ¤·¡¢1Ç¯»þ¤ËÊì¿Æ¤Î±þÊç¤â¤¢¤êÂè31²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë±þÊç¡£°Ê¹ß¤ÏÉáÄÌ¤Î³ØÀ¸À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é½ù¡¹¤Ë·ÝÇ½³¦¤â°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½¢¿¦³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢3Ç¯»þ¤Ë¸½»öÌ³½ê¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤ò¼õ¤±¡¢½êÂ°¤ò·è°Õ¡£22ºÐ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£
º£¸å¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö²¿¿§¤Ë¤âÀ÷¤á¤é¤ì¤ë³¨¤Î¶ñ¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤ÊÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÃÓÅÄ¶©»Ö¤ÇËÁ¸±¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ä»×¹Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£Ìò¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤óÄì¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤ëÉü½²¡Ê¤Õ¤¯¤·¤å¤¦¡Ë·Ï¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆóÌÌÀ¤Î¤¢¤ëÊÊ¤Î¤¢¤ëÌò¤È¤«¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤â¤Á¤í¤ó½ã¿è¤ÊÎø°¦¤â¤Î¤â¤¤¤Ä¤«¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤Î¤¢¤È¤òÄÉ¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÄÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
ÃÏ¸µÆÁÅç¤Ë¤¤¤ëÎ¾¿Æ¤é²ÈÂ²¤â³èÌö¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤Þ¤ËÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢»×¹Í¤â¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¿§¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¡ÃÓÅÄ¶©»Ö¡Ê¤¤¤±¤À¡¦¤Þ¤µ¤·¡Ë¡¡1999Ç¯¡ÊÊ¿11¡Ë12·î13Æü¡¢ÆÁÅç¸©½Ð¿È¡£21Ç¯TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡×¤ÇÌò¼Ô¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Æ¥ìÄ«·Ï¡Ö¤â¤·¤â¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤À¤±¤Î¹â¹»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡×¡¢¥Æ¥ìÄ«·Ï¡Ö¥¢¥«¥¤¥ê¥ó¥´¡×¡¢¥Æ¥ìÅì·Ï¡ÖÇã¤ï¤ì¤¿ÃË¡×¡¢¥Æ¥ìÅì·Ï¡ÖÈÕ¼à¤ÎÎ®µ·3¡×¡¢±Ç²è¤Ï¡Ö°Ç¶â¥É¥Ã¥°¥¹X¡×¤¬8·î10Æü¤Ë¸ø³«¡£4³ØÇ¯¾å¤È10³ØÇ¯¾å¤Î·»¤¬¤¤¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¥É¥é¥à¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¹¥¤¡£175¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿O¡£