■『Yogibo presents 超RIZIN.3』試合前インタビュー(26日・都内ホテル)RIZIN史上最大規模のビッグイベント『超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)の第3試合で、鈴木博昭と対戦するYA-MANが、試合に向けて意気込みを語った。昨年11月に朝倉未来とキックルールで対戦し、1ラウンドKO勝利を収めたYA-MAN。日本格闘技界を引っ張ると宣言したが、大みそかの『RIZIN.45』で平本蓮と対戦して敗れ、復帰戦として4月の『RIZIN.46』で鈴木との試合が決定したが、自身の膝の負傷で延期となった。

再生治療で早期回復に成功し、RIZIN過去最大規模の大会で復帰戦を迎えるYA-MANは「気持ちを切り替えて練習量を何倍にも増やしてやってきたので、自分のMMAの進化が自分でも楽しみ」と試合が待ち切れない様子。フィジカルも向上させ、試合に向けた計画的な減量にも成功しており「調子よくこれています」と順調ぶりをアピール。今年から柔術にも取り組んでおり、7ヶ月の試合間隔で「基礎を学んでできるようになったのが大きかったですね」と振り返った。得意技は「ニンジャチョーク。最近ハマってます」と明かすが、「間違いなく相手は組みに来るけど、テイクダウンは絶対にされないし、そこは自信がある。自然とスタンドの勝負になると思う」と展開を予想した。なお、RIZINで公開された動画で、1年間にわたり指名を続けているお気に入りのキャバクラ嬢のにじほさんに大会チケットを渡したが、「来るのか、来ないのか。試合よりもそっちの方を聞かれることが多いですね。今言えるのは、来てほしいなっていうことぐらいですね」と、まだ正式な返事はもらえていない。試合まであと2日だが「来てなかったら、どういう気持ちで戦えばいいんだろうみたいなのは思ってますね。来るのか、来ないのかっていうのは、やっぱり自分の中でもすごい気になっているところではあります」と、もう一つのバトルは苦戦している。●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・第11試合 フェザー級 特別ルール(5分5ラウンド)朝倉未来 vs. 平本蓮・第10試合 RIZINスタンディングバウト 69キロマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・第9試合 フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・第8試合 フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・第7試合 59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・第6試合 バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・第5試合 ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・第4試合 スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・第3試合 フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・第2試合 ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・第1試合 フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整