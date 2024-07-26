óîÆ£¤Ê¤®¤µ¡¢¶À¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Öº£Æü¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ë¡ÖËèÆü¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¡¡¼Â¼ÌÈÇ¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¥ë¥Ó¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼PV
¡¡¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤è¤ê¡¢óîÆ£¤Ê¤®¤µ¤¬±é¤¸¤ëÀ±Ìî¥ë¥Ó¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼PV¤¬¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£7ÆüÏ¢Â³¤Ç°ì¿Í¤º¤Ä¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¤¤ç¤¦¤Ï3ÆüÌÜ¡£
¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡ÛÀ±Ìî¥ë¥Ó¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼PV
¡¡¥¢¥¯¥¢¡ÊÝ¯°æ³¤²»¡Ë¤ÎÁÐ»Ò¤ÎËå¤Ç¡¢Ë´¤Êì¡¦¥¢¥¤¡Êã·Æ£ÈôÄ»¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ë¥ë¥Ó¡¼¡£¶À¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Öº£Æü¤â²Ä°¦¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«ÀäÂÐ¤Ë¡¡¤¢¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¡×¤¿¤á¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯Â´¶È¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö=LOVE¡×¤Ç¤Î³èÆ°¤ÎËµ¤éÄ©¤ó¤À¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¡¢»ä¤ÏÃ¯¤«¤Î¥«¥Î¥¸¥ç¡Ù (MBS¡¿2022Ç¯¡Ë¤æ¤¢Ìò¤Î²ø±é¤¬ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀóîÆ£¤Î±éµ»¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀÖºä¥¢¥«»á¡¢²£Áä¥á¥ó¥´»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¡¢Amazon¤ÈÅì±Ç¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¼Â¼Ì±ÇÁü²½¡£óîÆ£¤Î¤Û¤«¡¢ÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¢¥¤Ìò¤Ëã·Æ£¡¢¥¢¥¤¤Î»à¤Î¿¿Áê¤òË½¤¯¤¿¤á·ÝÇ½³¦¤ËÀø¤ê¹þ¤à¥¢¥¯¥¢Ìò¤ËÝ¯°æ¡Ê¢¨¼ç±é¡Ë¡¢Å·ºÍ»ÒÌò¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¡¢¥ë¥Ó¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÍÇÏ¤«¤ÊÌò¤Ë¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¿Íµ¤YouTuber¤È¤·¤Æ¡¢¥ë¥Ó¡¼¡¢¤«¤Ê¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¤¹¤ëMEM¤Á¤çÌò¤Ë¤¢¤Î¡¢¥¢¥¯¥¢¤ËÎø¿´¤òÊú¤¯¡¢¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¡¦¤¢¤«¤ÍÌò¤Ë³ýÅç¤ß¤º¤¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï11·î28Æü¸á¸å9»þ¤è¤ê¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖPrime Video¡×¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¡¢¤½¤ÎÂ³¤¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¤Ï12·î20Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡ÛÀ±Ìî¥ë¥Ó¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼PV
¡¡¥¢¥¯¥¢¡ÊÝ¯°æ³¤²»¡Ë¤ÎÁÐ»Ò¤ÎËå¤Ç¡¢Ë´¤Êì¡¦¥¢¥¤¡Êã·Æ£ÈôÄ»¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ë¥ë¥Ó¡¼¡£¶À¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Öº£Æü¤â²Ä°¦¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«ÀäÂÐ¤Ë¡¡¤¢¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¡×¤¿¤á¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯Â´¶È¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö=LOVE¡×¤Ç¤Î³èÆ°¤ÎËµ¤éÄ©¤ó¤À¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¡¢»ä¤ÏÃ¯¤«¤Î¥«¥Î¥¸¥ç¡Ù (MBS¡¿2022Ç¯¡Ë¤æ¤¢Ìò¤Î²ø±é¤¬ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀóîÆ£¤Î±éµ»¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï11·î28Æü¸á¸å9»þ¤è¤ê¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖPrime Video¡×¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¡¢¤½¤ÎÂ³¤¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¤Ï12·î20Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£