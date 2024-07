Metaは7月24日(米国時間)、「Combating Financial Sextortion Scams From Nigeria|Meta」において、セクストーション詐欺に関与していたナイジェリアのInstagramアカウント約6万3,000件を削除したと発表した。Combating Financial Sextortion Scams From Nigeria|Meta

○セクストーション詐欺対策セクストーション詐欺は、女性になりすました詐欺師が標的の男性と恋愛関係を築き、言葉巧みに性的な画像を共有させて脅迫するサイバー犯罪。近年、詐欺師はナイジェリアを中心に活動しているとされ、サイバー犯罪グループ「Yahoo Boys」により活発化しているとされる。今回、Metaはサイバー犯罪グループ「Yahoo Boys」の活動を「危険な団体および人物|透明性センター」のポリシーに基づき禁止した。今後、この犯罪グループに関与したアカウントは速やかに削除される。Metaはこの行動方針に基づき、手始めに直接関与しようとした約6万3,000件のInstagramアカウントを削除した。これらアカウントの特定は、新しく開発した技術的シグナルと専門チームによる徹底的な調査によるという。○追加の対策Metaは詐欺師の復帰を妨害するため、上記の対策に加え詐欺のサポートをしていたナイジェリアを拠点とする約1,300のFacebookアカウント、約200のFacebookページ、約5,700のFacebookグループを削除した。これらアカウントは詐欺に使用するスクリプトやガイドを販売し、偽アカウントの作成に使用できる写真コレクションを共有していたとされる。また、詐欺師の復帰の試みを検出し、自動的にブロックするシステムを強化した。これは調査の過程で観察された詐欺師の戦術を分析することで実現している。ユーザー保護としては、次の対策を実施した。未成年者(16歳または18歳未満)に第3者からのメッセージが届かないようデフォルト設定を厳格化セクストーション詐欺に関与している疑いのあるアカウントと未成年者が交流することのないよう妨害措置を実施Instagram DMにおいて性的画像保護のテストを開始(参考:「New Tools to Help Protect Against Sextortion and Intimate Image Abuse | Meta」)性的画像を検出すると自動的にぼかす 引用:Meta詐欺師はこれらMetaの対策を回避するため、常に新しい戦術を開発していると見られている。Metaは今後も詐欺師の戦術を分析し、プロアクティブな対策を実施して犯罪防止に努めると説明している。