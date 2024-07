KARA ギュリ「ポケモン」主人公に大変身！美しすぎる“サトシ”と話題に…なりきりショットを公開

頬骨と眼窩骨折により活動を中断しているKARAのギュリが、アニメの主人公に完璧に変身した姿で話題を集めた。ギュリは25日、自身のInstagramに「今日のオタクをアップロード! KARAもしてジウ(サトシの韓国名)もして、オタクも探してと忙しい人生だけれど、私はI Do I Do」というコメントと共に数枚の写真を掲載した。写真の中で彼女は、日本アニメ「ポケットモンスター」の主人公サトシ(韓国名:ジウ)に変身した姿で、驚くべきシンクロ率を見せた。この写真を見たファンたちは「オタク最高!」「実写版はギュリで決まり」「美しすぎるサトシ」などのコメントを残した。KARAは最近、新しいデジタルシングル「I Do I Do」をリリースし、韓国はもちろん、日本でも人気を得ている。これを記念して、7月24日(水)から8月18日(日)まで、日韓で「KARA “I DO I DO” POP-UP」を開催している。