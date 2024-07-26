BMK、約1年9ヶ月ぶりのニューアルバムのリリースが12月に決定
アーティスト活動10周年を迎えたBMKが、約1年9ヶ月ぶりのニューアルバムを12月18日にリリースすることが決定した。2024年夏の3大都市（東京、名古屋、大阪）ワンマンツアー＜BMKと夏休み みなさんのおかげサマsummerツアー!!!!＞名古屋公演（7/27）から、発売記念イベントもスタートする。
アルバムは豪華仕様の初回限定盤（3CD+BD+BOOK）と通常盤（CD）の２形態を予定。新アーティストヴィジュアルや収録内容など商品詳細は後日発表される。
リリース情報
2024年12月18日(水)発売
■【初回限定盤】VIZL-2355（3CD+Blu-ray+Photobook） \11,000（税込）
■【通常盤】VICL-65998 \3,300（税込）＊全５種ランダムジャケット予定
※詳細は後日発表
ライブ・イベント情報
【日時】2024年7月27日（土）
【場所】BM THEATER
（〒460-0008愛知県名古屋市中区栄3-32-6 BECOME SAKAE 5F）
詳細：https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A026847/252.html
【日時】2024年8月3日（土）
【場所】イオンモール東員（1階 カブキコート）
（〒511-0255 三重県員弁郡東員町大字長深字築田510番地1）
詳細：https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A026847/253.html
【日時】2024年8月4日（日）
【場所】ヨドバシカメラ マルチメディア梅田 2階LINKS広場
（〒530-0011大阪府大阪市北区大深町1-1）
詳細：https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A026847/254.html
【日時】 2024年8月31日（土）
【場所】 HMV&BOOKS SHINSAIBASHI 店内イベントスペース
（大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3心斎橋オーパ 8F）
詳細：https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A026847/255.html
ライブ・イベント情報
7/27(土) 名古屋 BM THEATER
https://ndpstudio.jp/bm/
8/31(土) 大阪 Music Club JANUS
https://janusosaka.com
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