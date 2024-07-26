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＜発売記念イベント＞【日時】2024年7月27日（土）【場所】BM THEATER（〒460-0008愛知県名古屋市中区栄3-32-6 BECOME SAKAE 5F）詳細：https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A026847/252.html【日時】2024年8月3日（土）【場所】イオンモール東員（1階 カブキコート）（〒511-0255 三重県員弁郡東員町大字長深字築田510番地1）詳細：https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A026847/253.html【日時】2024年8月4日（日）【場所】ヨドバシカメラ マルチメディア梅田 2階LINKS広場（〒530-0011大阪府大阪市北区大深町1-1）詳細：https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A026847/254.html【日時】 2024年8月31日（土）【場所】 HMV&BOOKS SHINSAIBASHI 店内イベントスペース（大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3心斎橋オーパ 8F）詳細：https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A026847/255.html