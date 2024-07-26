ブラックペッパーの風味がアクセント！東京ディズニーシー／レストラン櫻 テラス席“ディズニー・ハロウィーン2024”ビアカクテル（カシス）
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日から11月7日までスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2024」を開催！
今回は、そんな“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中にレストラン櫻 テラス席で提供されるビアカクテル（カシス）を紹介していきます。
東京ディズニーシー／レストラン櫻 テラス席“ディズニー・ハロウィーン2024”ビアカクテル（カシス）
価格780円
販売期間：2024年9月1日〜11月7日
販売店舗：東京ディズニーシー／アメリカンウォーターフロント｢レストラン櫻 テラス席｣
東京ディズニーリゾート2024年秋のスペシャルイベントは“ディズニー・ハロウィーン2024”
ハロウィーンらしいメニューを両パークで提供しています。
レストラン櫻 テラス席では、ハロウィーンらしい色合いも魅力のビアカクテル（カシス）を提供。
爽やかなカシスの味わいに、ブラックペッパーの風味をきかせたビアカクテルです。
ハロウィーンらしい色合いも魅力のビアカクテル。
東京ディズニーシー／レストラン櫻 テラス席“ディズニー・ハロウィーン2024”ビアカクテル（カシス）の紹介でした。
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価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。
レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。
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