東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日から11月7日までスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2024」を開催！

今回は、そんな“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中にレストラン櫻 テラス席で提供されるビアカクテル（カシス）を紹介していきます。

東京ディズニーシー／レストラン櫻 テラス席“ディズニー・ハロウィーン2024”ビアカクテル（カシス）

価格780円

販売期間：2024年9月1日〜11月7日

販売店舗：東京ディズニーシー／アメリカンウォーターフロント｢レストラン櫻 テラス席｣

東京ディズニーリゾート2024年秋のスペシャルイベントは“ディズニー・ハロウィーン2024”

ハロウィーンらしいメニューを両パークで提供しています。

レストラン櫻 テラス席では、ハロウィーンらしい色合いも魅力のビアカクテル（カシス）を提供。

爽やかなカシスの味わいに、ブラックペッパーの風味をきかせたビアカクテルです。

ハロウィーンらしい色合いも魅力のビアカクテル。

東京ディズニーシー／レストラン櫻 テラス席“ディズニー・ハロウィーン2024”ビアカクテル（カシス）の紹介でした。

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価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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