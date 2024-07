東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日から11月7日までスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2024」を開催!

今回は、そんな“ディズニー・ハロウィーン2024”より一足早く楽しめる「リストランテ・ディ・カナレット」のスペシャルメニューを紹介していきます。

東京ディズニーシー“ディズニー・ハロウィーン2024”「リストランテ・ディ・カナレット」スペシャルメニュー

販売期間:2024年9月1日〜11月7日

販売店舗:東京ディズニーシー/メディテレーニアンハーバー「リストランテ・ディ・カナレット」

「ディズニー・ハロウィーン2024」では、ハロウィーンならではの味覚や色合いで仕上げられたスペシャルメニューが、イベント開始よりひと足早く楽しむことができます。

今回は、まるで貴族の邸宅のようなイタリアンレストラン「リストランテ・ディ・カナレット」にて提供されるスペシャルメニューを紹介していきます。

スペシャルセット

価格:5,800円

提供内容:

キングサーモンとカボチャのムース ナッツ添え ロメスコソースリガトーニ、カツオとポルチーニの赤ワインソース 松の実入り帆立貝のポワレ、サフランリゾットとイカ墨ソースまたはサーロインのロースト マルサラ風味の赤ワインソース、根セロリと栗のピュレ ピスタチオ添えサツマイモのドルチェ、オレンジソース添え

秋の食材を色彩豊かに取り入れたメニューが楽しめる「スペシャルセット」

前菜はキングサーモンとカボチャで秋らしい色とバランスの取れた味わいが特徴です。

パスタは炙ったカツオとリングイネが絶妙に調和し美味しさが際立ちます。

メインディッシュは上品な味わいの帆立貝のポワレまたはサーロインのローストから選べます。

紅茶シフォンとサツマイモクリームで秋の風情を感じさせるドルチェが付いた、見た目にも美しく、季節感を存分に味わえるメニューです。

スペシャルパスタセット

価格:3,800円

提供内容:

キングサーモンとカボチャのムース ナッツ添え ロメスコソースリガトーニ、カツオとポルチーニの赤ワインソース 松の実入り※ほかのパスタ料理に変えることができますサツマイモのドルチェ、オレンジソース添え

3種類のメニューを堪能できる「スペシャルパスタセット」

メインとなるのは、炙ったカツオとリングイネが絶妙に調和し美味しさが際立ちつパスタ「リガトーニ、カツオとポルチーニの赤ワインソース 松の実入り」です。

秋らしい色とバランスの取れた味わいに仕上げられた前菜や、秋の風情を感じさせるドルチェが付いてきます。

秋の食材を色彩豊かに取り入れたスペシャルメニュー。

東京ディズニーシー“ディズニー・ハロウィーン2024”「リストランテ・ディ・カナレット」スペシャルメニューの紹介でした☆

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

