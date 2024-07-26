Â¿ºÌ¤Ê¥Á¡¼¥º¤òÀ½Â¤ ¥Þ¥ê¥ó¥Õ¡¼¥ÉÄ¹ÉÍ¹©¾ì ¸µµ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¯¥Ô¥«¥Ô¥« ¼ã¼êÂ¿¤¯³èµ¤
¥Þ¥ê¥ó¥Õ¡¼¥É¤ÎÇ¯¾¦¤Ï362²¯±ß¤Ç¡¢¤¦¤Á8³ä¤ò¥Á¡¼¥ºÎà¤¬Àê¤á¤ë¡£¤½¤Î¥Á¡¼¥ºÎà¤Î¼çÎÏ¹©¾ì¤¬¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»Ô¤ÎÄ¹ÉÍ¹©¾ì¡£ÃÏÍýÅª¤ËÆüËÜ¤ÎÃæ±ûÉÕ¶á¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÅìÀ¾¤Ø¤ÎÊªÎ®¤Ë¤âÍ¥°ÌÀ¤¬¤¢¤ëµòÅÀ¤À¡£Ä¹ÉÍ¹©¾ìÄ¹¤Î¾¾ÅÄÃÝ»Ö¾ïÌ³¤ÏÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤Ë¡Ö¸µµ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¯¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ê¹©¾ì¡×¤ò·Ç¤²¡¢¶¯¤ß¤Ï¡Ö¼ã¼ê¤¬Â¿¤¤¡×¡ÖÅö¼ÒÆÈ¼«¾¦ÉÊ¡Ê¥¹¥Æ¥£¥ê¡¼¥Î¤Ê¤É¡Ë¤ÎÀ¸»ºÉÊÌÜ¤¬Â¿ºÌ¡×¡Ö¾®²ó¤ê¤¬Íø¤¯¡×¤òµó¤²¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Î¹©¾ì¤Ï¡¢ËÜ¼Ò¹©¾ì¡ÊÂçºåÉÜËÃæ»Ô¡Ë¡¢ÀôÂçÄÅ¹©¾ì¡ÊÆ±ÀôÂçÄÅ»Ô¡Ë¡¢Ä¹ÉÍ¹©¾ì¡¢ºë¶Ì¹©¾ì¡Êºë¶Ì¸©¶¹»³»Ô¡Ë¤Î4¹©¾ì¤¢¤ê¡¢Ä¹ÉÍ¹©¾ì¤ÏÆ±¼Ò3¤ÄÌÜ¤Î¹©¾ì¤È¤·¤Æ2012Ç¯¤Ë²ÔÆ¯¤·¤¿¡£14Ç¯¤ËFSSC22000¤ò¼èÆÀ¡£Âç¼êÎÌÈÎ¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤âÁý¤¨¡¢¸½ºß¤Ï¥Á¡¼¥ºÎà¤Î¥·¥å¥ì¥Ã¥É¡¦¥¹¥é¥¤¥¹¡¦¥Ù¥Ó¡¼¤Î¡ÖÄ¹ÉÍ¹©¾ì3ËÜÃì¡×¤òÃæ¿´¤Ë¥Ð¥¿¡¼¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¡¢¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥¿¥¤¥×¤Ê¤É18¥é¥¤¥ó¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¸»ºÎÌ¤Ï23Ç¯ÅÙ¤Ç1Ëü1Àét¤È¡¢²ÔÆ¯11Ç¯¤Ç3.7ÇÜ¤Ë³ÈÂç¡£¸½ºß¤Ï¡¢À¸»ºÉÊÌÜ¤ÎÂ¾¹©¾ì¤Ø¤Î¿¶¤êÊ¬¤±¤ÇÊ¿½à²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÊ¿Æü3Ä¾¸òÂå¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤ËÅÚÆüµÙ¤ß¤ÎÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏÎÌÈÎ¤Ê¤É¤ÎPB¤¬Ìó8³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¡£¿·¾¦ÉÊ¤ÏNB¡¦PB¤ÇÇ¯´Ö200ÉÊ¶¯¤ò³«È¯¤¹¤ë¡£¶¯¤ß¤Î¡Ö¾®²ó¤ê¡×¤òÍø¤«¤»¡¢ÆÃ¤Ë¸¶ÎÁ¹âÆ²¼¤Î¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÀ½ÉÊ¤ÎÎÌÌÜÊÑ¹¹¤Ê¤É¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÊÁ°¤«¤é¼è¤êÁÈ¤àÆÀ°ÕÀè¤Î¹©¾ìË¬Ìä¤Ç¤Î³èÈ¯¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤È¡¢³ÆÉôÌç¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¿·¤¿¤Ê¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¸¶ºàÎÁ¹âÆ²¼¤Ç¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤·¡¢Çä¾å¤¬¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Æ±¼Ò¤ÎÆÈ¼«¾¦ÉÊ¡Ö¥¹¥Æ¥£¥ê¡¼¥Î¡×¤À¡£Æý»éËÃ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¿¢ÊªÌý»é¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Á¡¼¥ºÂåÂØÉÊ¡£¡Îä¤á¤Æ¤â½À¤é¤«¤¤¢¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë£¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÂçÉý¥«¥Ã¥È¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤«¤é»Ù»ý¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤ÇÈ¯Çä18Ç¯ÌÜ¤ÎÆ±¾¦ÉÊ¤ÏÌ£¤ÎÌÌ¤Ç¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¡¢ÂåÂØ¥Á¡¼¥º¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Ï¶È³¦¥È¥Ã¥×¡£º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¡£7³ä¤¬ËÜ¼Ò¹©¾ì¡¢3³ä¤òÄ¹ÉÍ¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤¹¤ë¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¡¼¥º¤È¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡Ö¥Á¡¼¥º¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤â¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥Á¡¼¥º¤ÏÄ¹ÉÍ¹©¾ì¤Çºî¤é¤ì¤ë¡£5¥é¥¤¥ó¤òÍÊ¤·¡¢1ÂÞ4¸ÄÆþ¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤«¤é¡¢¥«¡¼¥È¥óÆþ¤ê¤âÀ½Â¤¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
·î2²ó³«ºÅ¤¹¤ë²þÁ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡Ö¼ã¼ê¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤ë¡×¤ÈÀ®²Ì¤È¼ê±þ¤¨¤òÏÃ¤¹¡£³ÆÉôÌçµó¤²¤ÆÆÀ°ÕÀè¤ÎÍÍ¡¹¤Ê°ÍÍê¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¿®Íê¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼èºà¸åµ¡Û ¹©¾ìÆâ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤È¡¢¾¾ÅÄ¹©¾ìÄ¹¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤êºî¶È¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¼ã¤¤Êý¡¹¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¡¢¹©¾ì¸«³Ø¼Ô¤Ë¤â¸µµ¤¤è¤¯¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤µ¤ì¤ë¡£Èó¾ï¤Ë³èµ¤¤¬¤¢¤ë¹©¾ì¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ë¤ÏÎ¤¿ÆÎ¤»ÒÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¡£¿·Æþ¼Ò°÷¡ÊÎ¤»Ò¡Ë1¿Í¤ËÀèÇÚ¼Ò°÷¡ÊÎ¤¿Æ¡Ë¤¬1¿ÍÉÕ¤¡¢1Ç¯´Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£»Å»ö°Ê³°¤Ç¤ÏÎ¤¿ÆÎ¤»Ò¤Ç¹Ô¤¦BBQ¤Ê¤É¤Î¥ê¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âÀ¹¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎBBQ¤Î¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¤Î¶ÐÌ³Ãæ¤Î¾Ð´é¤âÁÛÁü¤Ç¤¤¿¡£