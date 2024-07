「ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭！」DL版予約受付開始！ Nintendo Switch内「ゲームニュースチャンネル」開設！

Cygamesは、Nintendo Switch/PlayStation4/Steam向けゲーム「ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!」について、各プラットフォームのストアページを公開し、ニンテンドーeショップ、PlayStationStoreでの予約受付を開始した。

「ウマ娘 プリティーダービー」は、サイゲームスが展開するクロスメディアコンテンツです。実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ「ウマ娘」たちが、仲間やトレーナーたちと学園生活を送りながら<トゥインクル・シリーズ>制覇を目指す世界が舞台となっている。発表以来、ゲームやアニメ、音楽やコミカライズなど、さまざまなジャンルで作品展開が行われている。





「ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!」は、ドットで描かれたウマ娘たちが、春のファン大感謝祭の特別イベント「ハチャメチャGP(グランプリ)」に挑む。各ストアページは以下の通りだ。▼Nintendo Switch版「ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!」ストアページ▼PlayStation4版「ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!」ストアページhttps://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0178-CUSA42889_00-UMAMUSUMEJP10000▼Steam版「ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!」ストアページhttps://store.steampowered.com/app/2313020/_/※Steamでは、プレオーダーは実施されない。Wishlistへの登録が可能。製品ラインアップは以下の通り。

【ダウンロード版】

■Nintendo Switch版「ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!」

販売価格:4,840円(税込)

セット内容

〇「ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!」ゲーム本編

〇ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」スペシャルアイテムセット(ゲームアイテムと交換できるシリアルコード)*1

※2024年10月31日(木)23:59までの購入に対して付属。

※サポートカードは最大上限解放済みになります。



■Nintendo Switch版「ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!SPECIAL EDITION」

販売価格:6,930円(税込)

セット内容

〇「ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!」ゲーム本編

〇ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」スペシャルアイテムセット(ゲームアイテムと交換できるシリアルコード)*1

※2024年10月31日(木)23:59までのご購入に対して付属。

※サポートカードは最大上限解放済みになります。



〇ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!チームセット

・DLC Vol.1 チーム<???>

・DLC Vol.2 チーム<???>

・DLC Vol.3 チーム<???>

・<称号>



■PlayStation4版「ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!」

販売価格:4,840円(税込)

セット内容

〇「ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!」ゲーム本編

〇ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」スペシャルアイテムセット(ゲームアイテムと交換できるシリアルコード)*1

※2024年10月31日(木)23:59までのご購入に対して付属。

※サポートカードは最大上限解放済みになります。



〇PSNアバターセット(プレオーダー限定)

※2024年8月29日23:59までに予約購入いただいた場合、本アイテムが付属。



■PlayStation4版「ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!SPECIAL EDITION」

販売価格:6,930円(税込)

セット内容

〇「ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!」ゲーム本編

〇ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」スペシャルアイテムセット(ゲームアイテムと交換できるシリアルコード)*1

※2024年10月31日(木)23:59までの購入に対して付属。

※サポートカードは最大上限解放済みになります。



〇ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!チームセット

・DLC Vol.1 チーム<???>

・DLC Vol.2 チーム<???>

・DLC Vol.3 チーム<???>

・<称号>



〇PSNアバターセット(プレオーダー限定)

※2024年8月29日23:59までに予約購入いただいた場合、本アイテムが付属。



*1

※シリアルコード1つにつき、入力は1回限り。

※同一製品を複数購入しても、シリアルコードで入手できるゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」スペシャルアイテムセットの受け取りは、1アカウントにつき1回限り。

※本シリアルコードの入力には、 「Google Play版」もしくは「DMM GAMES版」の「ウマ娘 プリティーダービー」の登録(無料)が必要。

※スマートフォンでプレイしているアカウントと「DMM GAMES版」とで連携する「データ連携」が可能。

※シリアルコードで入手できる内容および仕様は予告なく変更する場合あり。

※シリアルコードの詳細につきましては、公式サイトを確認。

【ゲームニュースチャンネル「ハチャウマチャンネル」が開設!】

ニンテンドーeショップでのページ公開に合わせて、Nintendo Switch内の「ゲームニュース」にて、「ハチャウマチャンネル」が開設された。

「ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!」の最新情報を届ける「ゲームニュース」が配信されるので、ぜひチェックしてみてはいかがだろうか。



【アクセス方法】

「ゲームニュース」→「チャンネルを見つける」→「キーワードで検索」→「ハチャウマチャンネル」で検索



【タイトル情報】

■「ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!」

プラットフォーム:Nintendo Switch、PlayStation4、Steam

対応言語:日本語、英語、繁体字中文、簡体字中文、韓国語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語

ジャンル:ハチャメチャカジュアルアクション

プレイ人数:1〜4人(オンライン時:最大4人)

発売日:2024年8月30日(金)

レーティング :CERO A、IARC 3+

企画・制作:株式会社Cygames

開発:アークシステムワークス株式会社

公式サイト: https://hachamecha-umamusume.jp/



※内容・仕様は予告なく変更される場合あり。

※画像はイメージ。実際とは異なる場合あり。

※ゲーム画面は開発中のもの。



(C) Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS

>> 「ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!」DL版予約受付開始! Nintendo Switch内「ゲームニュースチャンネル」開設! の元記事はこちら