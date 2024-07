■『Yogibo presents 超RIZIN.3』試合前インタビュー(26日・都内ホテル)RIZIN史上最大規模のビッグイベント『超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)の第8試合で、神龍誠と対戦する扇久保博正が、かつての教え子との試合に向けて意気込みを語ったた。かつて扇久保と同門だった神龍だったが、扇久保の指導やトイレ掃除など「パワハラ」ですれ違っていき、ついには神龍がジムを離れたという経緯がある。試合決定会見でも、神龍は自分の父親の悪口を扇久保に言われたことに不快感をあらわにしていた。

会見や公開練習でもたびたび舌戦を繰り広げてきたが、試合を目前に控えて扇久保は「強い選手ですがしっかり実力差を見せる。打撃でもレスリングでも寝技でもどの局面でも戦える準備をしてきたので勝ち切りたい」と自信を見せた。この試合のテーマになっている“パワハラ”となっているが、神龍も扇久保に対してSNSで「膠着グラップリング」「塩おじさん」などと口撃してきた。それを受けても「昔からそういう語彙力のなさというか、そういう子供だったので気にしない」と扇久保は意に介さず、「なんとかハラスメントという世の中が嫌いな昭和の人間なので、そういうのも全部見せつけてやりたい」と頑固に語った。会見で威圧的な態度を取ってきた理由を聞かれると「彼はもともとトラッシュトークをする子なので、今回も仕掛けてくるかと思ったら真面目にきたので、それじゃこの戦いのストーリーがお客さんに全然伝わらないと思い真実を語った。そうしたらものすごい量のパワハラとかっていうDMが来ました」と真意を明かす。その結果、「パワハラだ」と多数のDMが送られてきた。扇久保は「嫌な気分になりましたけど、朝倉未来選手や平本蓮選手はこの何倍も来てると思うと、すごいなと思いました」と苦笑した。そして、試合後の遺恨清算の可能性について聞かれるも「試合後も握手しないでしょうね」と冷静に言い放った。●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・第11試合 フェザー級 特別ルール(5分5ラウンド)朝倉未来 vs. 平本蓮・第10試合 RIZINスタンディングバウト 69キロマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・第9試合 フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・第8試合 フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・第7試合 59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・第6試合 バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・第5試合 ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・第4試合 スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・第3試合 フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・第2試合 ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・第1試合 フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整