Travis Japan『Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity』初回盤特典映像のダイジェスト公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■特典映像として「Road to Authenticity -ツアードキュメント-」などを収録!

Travis Japanが、ライブBlu-ray&DVD『Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity』を8月14日にリリース。このたび、初回盤に収録される特典映像のダイジェストが公開された。

本作は、Travis Japanが2023年年12月にリリースした1stアルバム『Road to A』を携えて、1月4日から開催したアリーナツアーを映像作品化したもの。

初回盤の特典ディスク(DISC 2)には、ツアーに向けた打ち合わせの様子や、ツアー中のオフショットが満載の「Road to Authenticity -ツアードキュメント-」や、「Swing My Way」ソロアングル、「Till The Dawn」ソロアングルなど全151分の特典映像を収録。60ページのフォトブックも封入される。

リリース情報

2024.08.14 ON SALE

Blu-ray&DVD『Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity』

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/