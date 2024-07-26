「劇場版 Linked Horizon Live Tour『進撃の軌跡』総員集結 凱旋公演」リバイバル上映決定
Linked Horizon 待望のベストアルバム『進撃の記憶』の発売を記念して、「劇場版 Linked Horizon Live Tour 『進撃の軌跡』総員集結 凱旋公演」リバイバル上映が決定した。
【画像】かっけぇ！『進撃の巨人』×Linked Horizonのビジュアル
このリバイバル上映は【『進撃の記憶』発売記念前夜祭】と銘打ち、『進撃の記憶』が発売される8月7日の前夜、8月6日の夜に東京・大阪の合計4館にて、Dolby Atomosの音響での上映となる。
「劇場版 Linked Horizon Live Tour 『進撃の軌跡』総員集結 凱旋公演」は2017年に発売されたアルバム『進撃の軌跡』を引っ提げ、国内外34公演を駆け抜けたツアーの、横浜アリーナでの公演を収録した映像作品。ライブ映像には特殊効果や演出を追加し豪華な映像に仕上がっている。
チケットは7月30日午前0:00からTOHOシネマズの公式HPで発売予定。
■概要
『進撃の記憶』発売記念前夜祭「劇場版 Linked Horizon Live Tour 『進撃の軌跡』総員集結 凱旋公演」リバイバル上映
【日時】
2024年8月6日(火) 18:00の回 Dolby Atmos上映
【会場】
TOHOシネマズ 新宿
TOHOシネマズ 六本木ヒルズ
TOHOシネマズ 池袋
TOHOシネマズ 梅田
【チケット料金】
3,000円（税込） 各種割引、ムビチケ使用不可
【画像】かっけぇ！『進撃の巨人』×Linked Horizonのビジュアル
このリバイバル上映は【『進撃の記憶』発売記念前夜祭】と銘打ち、『進撃の記憶』が発売される8月7日の前夜、8月6日の夜に東京・大阪の合計4館にて、Dolby Atomosの音響での上映となる。
チケットは7月30日午前0:00からTOHOシネマズの公式HPで発売予定。
■概要
『進撃の記憶』発売記念前夜祭「劇場版 Linked Horizon Live Tour 『進撃の軌跡』総員集結 凱旋公演」リバイバル上映
【日時】
2024年8月6日(火) 18:00の回 Dolby Atmos上映
【会場】
TOHOシネマズ 新宿
TOHOシネマズ 六本木ヒルズ
TOHOシネマズ 池袋
TOHOシネマズ 梅田
【チケット料金】
3,000円（税込） 各種割引、ムビチケ使用不可