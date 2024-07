■『Yogibo presents 超RIZIN.3』試合前インタビュー(26日・都内ホテル)RIZIN史上最大規模のビッグイベント『超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)の第8試合で、扇久保博正と対戦する神龍誠が、初対面から7年越しに実現した試合に向けて必勝を誓った。かつて扇久保と同門だった神龍だったが、パワハラまがいの指導やトイレ掃除の強要などですれ違っていき、ついには神龍がジムを離れたという経緯がある。試合決定会見でも、神龍は自分の父親の悪口を扇久保に言われたことに不快感をあらわにしていた。

試合を2日後に控え、「水抜きが終わったらしっかり爆発させるだけなんで、すごい楽しみです」と対戦が待ち切れない状態の神龍は、改めて扇久保の印象を聞かれると「全部しつこい。ファイトスタイルから人間性まで全部しつこい」とバッサリ指摘した。試合展開について「たぶんあっちがやりたいことは、全局面で殴りも入れて組んでくると思うので、全部に付き合って全部で上回ろうと思います。スクランブルになっても僕のことを抑え込めない」と圧倒的な自信を見せる。その根拠となるのが、昨年大みそか『RIZIN.45』メインイベントの堀口恭司との試合だ。「負けるまでは天狗じゃないですけど、自分は才能があるか試合になれば勝手に体が動いてこうなるでしょって思っていた。でも負けたことで練習も基礎に戻ってしっかり技術練習や打ち込みをして、才能だけに頼るのをやめました」と大きな敗戦を糧に練習に取り組んでいることを明かした。また、毎回ハデなカラーリングの髪色も特徴の一つだが、今回はシルバーをベースにブラック&ブルーのメッシュを仕上げ、「青は好きな色で、プラスちょっとダークで残酷な部分を見せようと思って黒を入れました」と説明した。●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・第11試合 フェザー級 特別ルール(5分5ラウンド)朝倉未来 vs. 平本蓮・第10試合 RIZINスタンディングバウト 69キロマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・第9試合 フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・第8試合 フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・第7試合 59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・第6試合 バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・第5試合 ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・第4試合 スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・第3試合 フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・第2試合 ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・第1試合 フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整