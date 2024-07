東京ディズニーランドと東京ディズニーシーにて、2024年10月1日から11月7日までスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2024」を開催!

今回は、そんな「ディズニー・ハロウィーン2024」が一足早く楽しめる、東京ディズニーシー「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」にて提供されるスペシャルメニューを紹介していきます。

東京ディズニーシー“ディズニー・ハロウィーン2024”「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」スペシャルメニュー

販売期間:2024年9月1日〜11月7日

販売店舗:東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」

2024年10月1日から11月7日まで東京ディズニーランドと東京ディズニーシーにて開催されるスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2024」

ディズニーホテル、ディズニーリゾートラインのほか、イクスピアリでも、それぞれの施設ならではのハロウィーンプログラムが展開されます。

そんな「ディズニー・ハロウィーン2024」よりひと足早く楽しめる、秋の味覚をふんだんに使った見た目にも華やかなスペシャルメニューも登場。

今回は20世紀初頭の豪華客船「S.S.コロンビア号」の中にあるエレガントで豪華なレストラン「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」にて提供されるスペシャルメニューを紹介していきます☆

スペシャルランチセット

価格:6,200円 ※選択したメイン料理により変動します

提供内容:

合鴨のリエット、焼き茄子とポワローのプレッセまたはソーセージとチキンのベジタブルスープメインディッシュ ※選択制・ローストビーフ、レンコンソース・サーモンのオーブン焼きとケイジャンシュリンプ、赤ワインのバターソース・ローストビーフとグリルチキン、レンコンソースとマッシュルームクリームソース・黒毛和牛サーロインのグリル、レンコンソースパンパンプキンプリンとマスカルポーネホイップ、ラ・フランスのソルベ

提供時間:オープン〜15:30まで ※ランチタイム限定

収穫祭をイメージし、季節の食材を取り入れた「スペシャルランチセット」

前菜の「合鴨のリエット、焼き茄子とポワローのプレッセ」は、中央の合鴨が柿のソースで囲んであります。

メインの肉料理には、秋の味覚であるレンコンのソースが添えてあるのもポイント。

デザートは、魔女が作ったディップをイメージしています。

スペシャルディナーコース

価格:

・ローストビーフ選択の場合 8,200円

・黒毛和牛サーロインのグリル選択の場合 10,800円

※選択したメイン料理により変動します

提供内容:

合鴨のリエット、焼き茄子とポワローのプレッセまたはソーセージとチキンのベジタブルスープスズキの蒸し焼きとオマール海老のオーブン焼き、赤ワインのバターソースメインディッシュ※選択制・ローストビーフ、レンコンソース・黒毛和牛サーロインのグリル、レンコンソース・黒毛和牛サーロインのグリルとローストビーフ、レンコンソースパンパンプキンプリンとマスカルポーネホイップ、ラ・フランスのソルベコーヒーまたは紅茶

提供時間:16:00以降 ※ディナータイム限定

16時以降のディナータイムに提供される「スペシャルディナーコース」

中央の合鴨を柿のソースで囲んだ前菜や秋の味覚であるレンコンソースを合わせた肉料理が並びます。

さらに魚料理は、秋の収穫をイメージし、キノコを使用したソースを使用。

魔女が作ったディップをイメージしたデザートと共に味わうことができます。

収穫祭をイメージし、季節の食材をふんだんに取り入れたスペシャルメニュー。

東京ディズニーシー「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」にて提供される“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルメニューの紹介でした。

価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

© Disney

