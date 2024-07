サンエックスから新登場♡【シュガーココムー】グッズを6名様にプレゼント！

今回ご紹介した「てのりぬいぐるみ」各種を計6名様にプレゼント!

A.シュガーココムー:1名様

B.シュガーココムー:1名様

C.チューポップキャンディ(ポップ):1名様

D.スフォン:1名様

E.クッキーベアーズ(ココア):1名様

F.ニャコメル:1名様

応募方法は下記をチェック♡

【応募方法】



1.Ray公式X @mag_ray をフォロー



2.【シュガーココムー てのりぬいぐるみ】の投稿をリポスト

Ray公式Xはこちら

応募期間は、2024年月7日26(金)〜8月1日(木)23:59まで

当選者にはX(旧Twitter)のDMにてご連絡します。

いかがでしたか?

今回は、新キャラクター「シュガーココムー」についてご紹介しました。

可愛くて持っているだけで女子力アップなアイテムばかり♡

全国の販売店やネットショップで発売中なので、ぜひお買い物を楽しんでくださいね。

※売り切れの可能性がございます。

©2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.