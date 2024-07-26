透明ポケット付き！東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”スーベニアランチケース
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日から11月7日までスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2024」を開催！
今回は、そんな“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中に提供されるスーベニアランチケースを紹介していきます。
東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”スーベニアランチケース
販売期間：2024年9月1日から11月7日
価格：対象セットにプラス1300円
販売店舗：東京ディズニーランド「トゥモローランド・テラス」【ディズニー・モバイルオーダー導入店舗】
東京ディズニーシー「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」【ディズニー・モバイルオーダー導入店舗】
今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中に提供されるスーベニアランチケース。
かわいいゴーストのデザインです。
前面にはクリア素材のポケットつき。
お気に入りのグッズを入れたりデコレーションしても楽しめます。
反対側にもゴーストがいっぱい！
楽しそうな表情を浮かべたゴーストの賑やかなデザインになっています。
東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”スーベニアランチケースの紹介でした。
東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”まとめ
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