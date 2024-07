東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日から11月7日までスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2024」を開催!

今回は、そんな“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中に提供されるスーベニアランチケースを紹介していきます。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”スーベニアランチケース

販売期間:2024年9月1日から11月7日

価格:対象セットにプラス1300円

販売店舗:東京ディズニーランド「トゥモローランド・テラス」【ディズニー・モバイルオーダー導入店舗】

東京ディズニーシー「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」【ディズニー・モバイルオーダー導入店舗】

今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中に提供されるスーベニアランチケース。

かわいいゴーストのデザインです。

前面にはクリア素材のポケットつき。

お気に入りのグッズを入れたりデコレーションしても楽しめます。

反対側にもゴーストがいっぱい!

楽しそうな表情を浮かべたゴーストの賑やかなデザインになっています。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”スーベニアランチケースの紹介でした。

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

