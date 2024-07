東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日から11月7日までスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2024」を開催!

今回は、そんな“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中に提供されるスーベニアランチョンマットを紹介していきます。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”スーベニアランチョンマット

販売期間:2024年9月1日から11月7日

価格:対象のセットにプラス800円

販売店舗:東京ディズニーランド「グランマ・サラのキッチン」【ディズニー・モバイルオーダー導入店舗】

東京ディズニーシー「カフェ・ポルトフィーノ」

今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2024”期間に提供されるスーベニアランチョンマット。

ゴーストたちが夜のパークを満喫しているデザインです。

ほうきにのって空を飛んだり、カルガモを驚かそうとしたり、いろんな表情に注目です。

裏面はゴーストがたくさん並んだ賑やかなデザインになっています。

パークを楽しむゴーストたち!

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”スーベニアランチョンマットの紹介でした。

