2010年に散開(解散)したビークルことBEAT CRUSADERSが、メジャーデビュー20周年を記念して、7月22日よりオフィシャルYouTubeチャンネルにて未配信ミュージックビデオを連続公開中だ。

◆BEAT CRUSADERS(ビート・クルセイダース) 動画 / 画像

その第三弾として本日7月26日(金)21:00、マンガ『BECK』アニメ版(全テレビ東京系ネット)オープニングテーマ「HIT IN THE USA」ミュージックビデオが公開されるほか、新たに7月29日(月)21:00に「FEEL」、7月31日(水)21:00に「LOVEPOTION #9」が公開されることも明らかとなった。

以降、テレビ東京系アニメ『BLEACH』オープニングテーマ「TONIGHT,TONIGHT,TONIGHT」、テレビ東京系アニメ『銀魂』エンディングテーマ「ウォーアイニー」を含む約25本以上のミュージックビデオを連続公開していく。

■未配信ミュージックビデオを連続公開



▲7月26日(金)21:00 YouTubeプレミア公開

▲7月29日(月)21:00 YouTubeプレミア公開

▲7月31日(水)21:00 YouTubeプレミア公開

関連リンク

◆BEAT CRUSADERS オフィシャルサイト
◆BEAT CRUSADERS オフィシャルYouTubeチャンネル
◆BEAT CRUSADERS 配信リンク