BEAT CRUSADERS、未配信MV連続公開第4弾は「FEEL」、第5弾は「LOVEPOTION #9」
2010年に散開(解散)したビークルことBEAT CRUSADERSが、メジャーデビュー20周年を記念して、7月22日よりオフィシャルYouTubeチャンネルにて未配信ミュージックビデオを連続公開中だ。
◆BEAT CRUSADERS(ビート・クルセイダース) 動画 / 画像
その第三弾として本日7月26日(金)21:00、マンガ『BECK』アニメ版(全テレビ東京系ネット)オープニングテーマ「HIT IN THE USA」ミュージックビデオが公開されるほか、新たに7月29日(月)21:00に「FEEL」、7月31日(水)21:00に「LOVEPOTION #9」が公開されることも明らかとなった。
■未配信ミュージックビデオを連続公開
▲7月26日(金)21:00 YouTubeプレミア公開
▲7月29日(月)21:00 YouTubeプレミア公開
▲7月31日(水)21:00 YouTubeプレミア公開
関連リンク
◆BEAT CRUSADERS オフィシャルYouTubeチャンネル
◆BEAT CRUSADERS 配信リンク