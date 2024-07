東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日から11月7日までスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2024」を開催!

今回は、そんな“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中に提供されるマロンティラミス、スーベニアカップ付きを紹介していきます。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”マロンティラミス、スーベニアカップ付き

販売期間:2024年9月1日から11月7日

価格:1200円(マロンティラミス単品550円)

販売店舗:東京ディズニーランド「スウィートハート・カフェ」

東京ディズニーシー「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」【ディズニー・モバイルオーダー導入店舗】

今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中に提供される、マロンティラミス、スーベニアカップ付き。

コロンとしたフォルムのスーベニアカップに、たくさんのゴーストが描かれています。

いろんな表情を浮かべたゴーストたちがかわいい☆

マロンティラミスは、マスカルポーネムースやコーヒームース、栗かのこが入ったティラミス仕立てのスウィーツです。

ちょっと大人な秋を感じる味わいです。

いろんな表情のゴーストがいっぱい!

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”マロンティラミス、スーベニアカップ付きの紹介でした。

