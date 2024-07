■『Yogibo presents 超RIZIN.3』試合前インタビュー(26日・都内ホテル)RIZIN史上最大規模のビッグイベント『超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)の第9試合で、久保優太と対戦する斎藤裕が、2日後に迫った試合に向けて意気込みを語った。元・修斗王者の斎藤と、元・K-1王者の久保による一戦は、RIZIN過去最大の大会でメインの朝倉未来vs.平本蓮、セミのマニー・パッキャオvs.安保瑠輝也の前の9試合目に位置づけられた。対戦相手について「立ち技で実績があり大舞台お経験されているので、成績以上に怖いところはあると思います。勝負のポイントは「いかに自分のやりたいことをやれるか」と警戒するが、「自分が勝つイメージしかないです」と自信は揺るがない。

1ヶ月ほど前にSNSで、昨年4月に対戦した平本蓮と練習している姿がアップされた。「本人と連絡を取り合ったわけじゃなく、たまたま同じ場所で練習する機会がありました。組んでみて自分なりにもすごく感じることがあったし、平本選手が1年3ヶ月でどのくらい強くなっているのかもわかることができて、収穫はあったと思います」と振り返った。30代後半に差しかかり、自分よりキャリアの浅い選手の挑戦を受ける立場の試合が増えてきた。今回も年齢は同じだがMMAデビュー3年の久保と対戦する。斎藤は「自分は対戦相手によって浮き沈みしないほうだと思っているんですけど、試合のたびに応援してくれる人が増えているような気がして、それが自分のモチベーションになっています」とファンの応援に感謝を伝えた。●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・第11試合 フェザー級 特別ルール(5分5ラウンド)朝倉未来 vs. 平本蓮・第10試合 RIZINスタンディングバウト 69キロマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・第9試合 フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・第8試合 フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・第7試合 59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・第6試合 バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・第5試合 ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・第4試合 スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・第3試合 フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・第2試合 ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・第1試合 フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整