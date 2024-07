東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日から11月7日までスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2024」を開催!

今回は、そんな“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中に提供されるパンプキンクレープ、スーベニアプレートを紹介していきます。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”パンプキンクレープ、スーベニアプレート

販売期間:2024年9月1日から11月7日

価格:1200円(パンプキンクレープ単品550円)

販売店舗:東京ディズニーランド「スウィートハート・カフェ」

東京ディズニーシー「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」【ディズニー・モバイルオーダー導入店舗】

今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中に提供されるパンプキンクレープ、スーベニアプレートつき。

スーベニアプレートにはいたずらっぽい表情を浮かべるゴーストが描かれています。

パンプキンクレープは、カボチャのダイスをクレープ生地で包んだ優しい甘さのスウィーツ。

紫色のおばけ形のチョコがかわいい!

いたずらっぽい表情のゴーストが魅力!

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”パンプキンクレープ、スーベニアプレートの紹介でした。

