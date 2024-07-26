「ゲーミングデバイススペシャルガチャ」開催中！（7月26日〜7月28日）パソコンSHOPアーク特価・新商品情報【アキバ特価情報】

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毎週金曜日に、秋葉原のPCパーツショップを取材して、その週に発売された新商品や、週末に行われる特価・セール情報をお届け！

※特価品につきましては、数量に限りがある場合がありますので、売り切れの際にはご了承ください。

パソコンSHOPアーク（ark）新商品＆セール情報

Beast X MAX 各種

大人気マグネシウム合金マウスBeast Xが、BeastXよりワンサイズ大きいMAXとして登場

スイッチはOMRON OpticalsとTTC Nihilから選べる。また「8k 有獣焉コラボ」版も同時発売だ。

 

Beast X MAX ワイヤレスゲーミングマウス /Black /OMRON Opticals

Beast X MAX ワイヤレスゲーミングマウス /Metallic Silver /OMRON Opticals

Beast X MAX ワイヤレスゲーミングマウス /Black & Red /OMRON Opticals

Beast X MAX ワイヤレスゲーミングマウス /Black & Green /OMRON Opticals

Beast X MAX ワイヤレスゲーミングマウス /Fashion Grey /OMRON Opticals

Beast X MAX ワイヤレスゲーミングマウス /Purple /OMRON Opticals


・価格：各25,700円（税込）

・メーカー：WLMOUSE


Beast X MAX ワイヤレスゲーミングマウス /Purple /TTC Nihil Transparent Black Dot

Beast X MAX ワイヤレスゲーミングマウス /Black /TTC Nihil Transparent Black Dot

Beast X MAX ワイヤレスゲーミングマウス /Fashion Grey /TTC Nihil Transparent Black Dot

Beast X MAX ワイヤレスゲーミングマウス /Black & Red /TTC Nihil Transparent Black Dot

Beast X MAX ワイヤレスゲーミングマウス /Metallic Silver /TTC Nihil Transparent Black Dot

Beast X MAX ワイヤレスゲーミングマウス /Black & Green /TTC Nihil Transparent Black Dot


・価格：各25,700円（税込）

・メーカー：WLMOUSE


Fabulous Beasts × WLMOUSE Beast X 8k 有獣焉コラボ /White&Orange

Fabulous Beasts × WLMOUSE Beast X 8k 有獣焉コラボ /White&Black

Fabulous Beasts × WLMOUSE Beast X 8k 有獣焉コラボ /White&Purple

Fabulous Beasts × WLMOUSE Beast X 8k 有獣焉コラボ /White&Pink

Fabulous Beasts × WLMOUSE Beast X 8k 有獣焉コラボ /White&Red

Fabulous Beasts × WLMOUSE Beast X 8k 有獣焉コラボ /White&Blue


・価格：各27,399円（税込）

・メーカー：WLMOUSE



G515 LIGHTSPEED TKL タクタイル

高いパフォーマンスと薄型を両立しながら、激しいプレーに耐えうるよう設計された、ゲームプレイのためにデザインされたゲーミングキーボード。

 

G515 LIGHTSPEED TKL タクタイル ブラック

G515 LIGHTSPEED TKL タクタイル ホワイト

・価格：各19,701円（税込）

・メーカー：Logicool

 


 

G309 LIGHTSPEED

LIGHTSPEEDとBluetoothのデュアルワイヤレス接続ができ、LIGHTFORCEハイブリッドスイッチを採用した、高精度トラッキングの、信頼性の高いゲーミングマウス。

 

G309 LIGHTSPEED ブラック

G309 LIGHTSPEED ホワイト

・価格：各13,800円（税込）

・メーカー：Logicool

 


AKP846 ディスプレイメカニカルキーボード

大好評のタップ式ディスプレイ付きメカニカルキーボード

USB接続で、英語キーボードを採用しており、テンキーレスの省スペース設計、キーはメカニカル式を採用している。

 

AKP846 ディスプレイメカニカルキーボード スケルトンブラック

AKP846 ディスプレイメカニカルキーボード レトロレッドホワイト

・価格：各29,000円（税込）

・メーカー：AJAZZ

 

 

セール情報

「夏のボーナスDOKIDOKIセール2024」が引き続き開催中だ。

開催期間は、7月31日までとなっており、セール対象商品は、期間中に随時更新されていく。

なお、セール対象の商品や在庫は、追加や売り切れなどがあるため、店頭で確認していただきたい。

 

 

セールと並行して、「ゲーミングデバイススペシャルガチャ」や「一緒に買おう！！キャンペーン」など、お得なキャンペーンも開催されているので、これを機にゲーミング環境を一新してみるのはどうだろうか。

 


 


店舗情報店名：パソコンSHOPアーク住所：東京都千代田区外神田 3-16-18 通運会館 1F電話：TEL 03-5298-7051お問合せ窓口：受付時間 11:00〜18:00営業時間：平日 11:30〜20:00、土日祝 11:00〜19:30※営業時間の詳細は公式ホームページを参照。公式ページ：https://www.ark-pc.co.jp/info/shopguide.html


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