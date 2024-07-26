「ゲーミングデバイススペシャルガチャ」開催中！（7月26日〜7月28日）パソコンSHOPアーク特価・新商品情報【アキバ特価情報】
毎週金曜日に、秋葉原のPCパーツショップを取材して、その週に発売された新商品や、週末に行われる特価・セール情報をお届け！
※特価品につきましては、数量に限りがある場合がありますので、売り切れの際にはご了承ください。
パソコンSHOPアーク（ark）新商品＆セール情報
Beast X MAX 各種
大人気マグネシウム合金マウスBeast Xが、BeastXよりワンサイズ大きいMAXとして登場
スイッチはOMRON OpticalsとTTC Nihilから選べる。また「8k 有獣焉コラボ」版も同時発売だ。
Beast X MAX ワイヤレスゲーミングマウス /Black /OMRON Opticals
Beast X MAX ワイヤレスゲーミングマウス /Metallic Silver /OMRON Opticals
Beast X MAX ワイヤレスゲーミングマウス /Black & Red /OMRON Opticals
Beast X MAX ワイヤレスゲーミングマウス /Black & Green /OMRON Opticals
Beast X MAX ワイヤレスゲーミングマウス /Fashion Grey /OMRON Opticals
Beast X MAX ワイヤレスゲーミングマウス /Purple /OMRON Opticals
・価格：各25,700円（税込）
・メーカー：WLMOUSE
Beast X MAX ワイヤレスゲーミングマウス /Purple /TTC Nihil Transparent Black Dot
Beast X MAX ワイヤレスゲーミングマウス /Black /TTC Nihil Transparent Black Dot
Beast X MAX ワイヤレスゲーミングマウス /Fashion Grey /TTC Nihil Transparent Black Dot
Beast X MAX ワイヤレスゲーミングマウス /Black & Red /TTC Nihil Transparent Black Dot
Beast X MAX ワイヤレスゲーミングマウス /Metallic Silver /TTC Nihil Transparent Black Dot
Beast X MAX ワイヤレスゲーミングマウス /Black & Green /TTC Nihil Transparent Black Dot
・価格：各25,700円（税込）
・メーカー：WLMOUSE
Fabulous Beasts × WLMOUSE Beast X 8k 有獣焉コラボ /White&Orange
Fabulous Beasts × WLMOUSE Beast X 8k 有獣焉コラボ /White&Black
Fabulous Beasts × WLMOUSE Beast X 8k 有獣焉コラボ /White&Purple
Fabulous Beasts × WLMOUSE Beast X 8k 有獣焉コラボ /White&Pink
Fabulous Beasts × WLMOUSE Beast X 8k 有獣焉コラボ /White&Red
Fabulous Beasts × WLMOUSE Beast X 8k 有獣焉コラボ /White&Blue
・価格：各27,399円（税込）
・メーカー：WLMOUSE
G515 LIGHTSPEED TKL タクタイル
高いパフォーマンスと薄型を両立しながら、激しいプレーに耐えうるよう設計された、ゲームプレイのためにデザインされたゲーミングキーボード。
G515 LIGHTSPEED TKL タクタイル ブラック
G515 LIGHTSPEED TKL タクタイル ホワイト
・価格：各19,701円（税込）
・メーカー：Logicool
G309 LIGHTSPEED
LIGHTSPEEDとBluetoothのデュアルワイヤレス接続ができ、LIGHTFORCEハイブリッドスイッチを採用した、高精度トラッキングの、信頼性の高いゲーミングマウス。
G309 LIGHTSPEED ブラック
G309 LIGHTSPEED ホワイト
・価格：各13,800円（税込）
・メーカー：Logicool
AKP846 ディスプレイメカニカルキーボード
大好評のタップ式ディスプレイ付きメカニカルキーボード
USB接続で、英語キーボードを採用しており、テンキーレスの省スペース設計、キーはメカニカル式を採用している。
AKP846 ディスプレイメカニカルキーボード スケルトンブラック
AKP846 ディスプレイメカニカルキーボード レトロレッドホワイト
・価格：各29,000円（税込）
・メーカー：AJAZZ
セール情報
「夏のボーナスDOKIDOKIセール2024」が引き続き開催中だ。
開催期間は、7月31日までとなっており、セール対象商品は、期間中に随時更新されていく。
なお、セール対象の商品や在庫は、追加や売り切れなどがあるため、店頭で確認していただきたい。
セールと並行して、「ゲーミングデバイススペシャルガチャ」や「一緒に買おう！！キャンペーン」など、お得なキャンペーンも開催されているので、これを機にゲーミング環境を一新してみるのはどうだろうか。
店舗情報店名：パソコンSHOPアーク住所：東京都千代田区外神田 3-16-18 通運会館 1F電話：TEL 03-5298-7051お問合せ窓口：受付時間 11:00〜18:00営業時間：平日 11:30〜20:00、土日祝 11:00〜19:30※営業時間の詳細は公式ホームページを参照。公式ページ：https://www.ark-pc.co.jp/info/shopguide.html
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