¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¥«¥Ê¥À½÷»ÒÂåÉ½´ÆÆÄ¤¬¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¡¡¥É¥í¡¼¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÂÐÀïÁê¼ê¤Ø¤Î¥¹¥Ñ¥¤¹Ô°Ùµ¿¤¤¤Ç
¡¡¥«¥Ê¥À¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤Ï£²£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆ±¹ñÂåÉ½¤Î¥×¥ê¡¼¥¹¥È¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤¬¥Á¡¼¥à¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥É¥í¡¼¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÂÐÀïÁê¼ê¤Ø¤Î¥¹¥Ñ¥¤¹Ô°Ù¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¥«¥Ê¥À¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤¬»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤È¤·¤¿¤¿¤á¡£º£¸å¤Ï¥³¡¼¥Á¤Î¥¹¥Ú¥ó¥¹»á¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£
¡¡¥«¥Ê¥À¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î£Ã£Å£Ï·ó»öÌ³ÁíÄ¹¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼»á¤ÏÆ±¹ñ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤è¤êÁ°¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥É¥í¡¼¥ó»ÈÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÉ²Ã¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î»ö¼Â¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î»Ä¤ê´ü´Ö¤È³°Éô¿³ºº¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¶à¿µ½èÊ¬¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡¢È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥Ê¥À½÷»ÒÂåÉ½¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡£¸½ÃÏ»þ´Ö£²£µÆü¤Ë£±¼¡¥ê¡¼¥°Âè£±Àï¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë£²¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Î»Ø´ø¤ò¥×¥ê¡¼¥¹¥È¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ï¼Âà¡£¥¹¥Ú¥ó¥¹¥³¡¼¥Á¤¬Æ±»î¹ç¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¡£