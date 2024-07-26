¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»Ò¡¢28ÆüÌ¤ÌÀ¥Þ¥êÀï¡¡¾¡¤Æ¤Ð2Âç²ñÏ¢Â³¤Î8¶¯
¡¡¡Ú¥Ü¥ë¥É¡¼¶¦Æ±¡Û¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»Ò¤ÇÆüËÜ¤Ï27Æü¸á¸å9»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¸áÁ°4»þ¡Ë¤«¤é¥Ü¥ë¥É¡¼¤Ç¥Þ¥ê¤È¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°Âè2Àï¤ËÎ×¤à¡£½éÀï¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë5¡½0¤ÇÂç¾¡¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¾¡¤Æ¤Ð2Âç²ñÏ¢Â³¤Î½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç2ÆÀÅÀ¤·¤¿Æ£Èø¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¤Ï25Æü¤ÎÎý½¬¸å¡Ö¼¡¡¢¾¡¤Ã¤Æ¡ÊÆÍÇË¤ò¡Ë·è¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£Æ£ÅÄ¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤é½Ð¾ì»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï½É¼Ë¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡U¡½23¡Ê23ºÐ°Ê²¼¡Ë¤Ë¤è¤ë3·î¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Þ¥ê¤Ë1¡½3¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£