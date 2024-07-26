º£»þ¤Î½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë°·¤¤¡×¤Ê¤é¹ñÆâ¡¢¡ÖÂç¶â²Ô¤°¡×¤Ê¤é³¤³°¡ÄÆüÊÆ¤Î¾Þ¶â¤È¥Õ¥¡¥óµ¤¼Á¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯
¡¡ºòº£¤Î±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤¬1ÇÕ5000±ß°Ê¾å¤â¤¹¤ëÅ¹¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£Êª²Á¤Ï¥Ð¥«¹â¤¤¤¬µëÎÁ¤â¹â³Û¤À¡£¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¡ÖµëÎÁ¡×¤ò¾Þ¶â¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤Á¤é¤âÆüÊÆ¤Î³Êº¹¤ÏÂç¤¤¤¡£
❤ £Ó£Å£Ø£Ù¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª❤ ±±°æÎï¹á¡¢¡Ö¸ª´Ý½Ð¤·¡×&¡Ö¶Ë¸Â¥ß¥Ë¥¹¥«¡×¤Ç²ñ¾ì´Ø·¸¼Ô¤ò¡ÈÇº»¦¡É¡ª¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡ª¡ª¡ª
¡¡¤¢¤ë¼ã¤¤½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡Öº£¤ÏÎÏÉÔÂ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Íè¤ÏÊÆ¹ñ¡ÊÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¹¤·¡¢¾Þ¶â¤âÌ¥Î»¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÆ±¥Ä¥¢¡¼¤Î¾Þ¶â½÷²¦¤ÏL¡¦¥ô¡Ê26¡Ë¡£¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¤ÈÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¥á¥¸¥ã¡¼2´§¡ÊÇ¯´Ö4¾¡¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢19»î¹ç¤Ç350Ëü2303¥É¥ë¤ò²Ô¤¤¤À¡£ÆüËÜ±ß¡Ê1¥É¥ë=155±ß¡Ë¤Ê¤éÌó5²¯4285Ëü±ß¡£
¡¡¹ñÆâ¤Î²Ô¤®Æ¬¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç34»î¹ç¡Ê¹ñÆâ4¾¡¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê22¡Ë¤Î2²¯1355Ëü4215±ß¡£»³²¼¤Î³ÍÆÀ³Û¤ÏÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ïºòµ¨¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿R¡¦¥Á¥ã¥ó¡Ê21¡Ë¤ÎÌó2²¯1541Ëü±ß¤È¤Û¤ÜÆ±³Û¡£Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤é22°ÌÁêÅö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï6¾¡¤·¤Æ¤¤¤ëN¡¦¥³¥ë¥À¡Ê25¡Ë¡£12»î¹ç¤ÇÌó4²¯6065Ëü±ß¡Ê300Ëü6871¥É¥ë¡Ë¡£¹ñÆâ¤Ï20»î¹ç¡ÊÊÆ1»î¹ç´Þ¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤Î¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡Ê26¡Ë¤Ç1²¯2176922±ß¤À¡£4ÇÜ¶á¤¤º¹¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥¯2°Ì¤Ï¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ºûÀ¸Í¥²Ö¡Ê23¡Ë¤Î4²¯1056Ëü±ß¡£Æ±3°Ì¤Ï¥¨¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¸¢¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¸Å¹¾ºÌ²Â¡Ê24¡Ë¤ÎÌó3²¯7893Ëü±ß¤À¡£
Á´ÊÆ½÷»ÒÍ¥¾¡¾Þ¶â¤ÏÆüËÜ½÷»Ò¤Î12ÇÜ°Ê¾å
¡¡ÃË»Ò¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¾Þ¶â¤¬¥Ð¥«¹â¤¤¡£½÷»Ò¤Ïº£µ¨¡¢·×33»î¹ç¤ÇÁí³Û1²¯1655Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢ÆüËÜ±ß¤ÇÌó180²¯6525Ëü±ß¡£37»î¹ç¤ÇÁí³Û44²¯±ß¤Î¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë·å°ã¤¤¤À¡£
¡¡½÷»Ò¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢Á´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÍ¥¾¡¾Þ¶â¤Ï240Ëü¥É¥ë¡Ê3²¯7200Ëü±ß¡Ë¡£ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê3000Ëü±ß¡Ë¤Î12ÇÜ°Ê¾å¤À¡£
¡Ö¾Þ¶â¤Ç¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤È¡¢¤¢¤ë¥Ä¥¢¡¼´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î¾Þ¶â¤ÏÇ¯¡¹Áý³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÀï¤âº£Ç¯¤ÏºòÇ¯¤ÎÇÜ³Û¤Ç400Ëü¥É¥ë¡£ÆüËÜ±ß¤Ç6²¯2000Ëü±ß¡£¤Ç¤â¡¢ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ï5Âç¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤Î¿Íµ¤Âç²ñ¤ò½ü¤±¤ÐºÇ½ªÆü¤Ç¤â¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¥¶¥é¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤Ï½µËö¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬»î¹ç²ñ¾ì¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢à¿ä¤·á¤ÎÁª¼ê¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡£º£¤Î¼ã¤¤½÷»Ò¥×¥í¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤À¤·¡¢¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¤«¤é¡¢¡Ø»ä¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥í¤ÎÀ¸¤Êý¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡²Ô¤°¤Ê¤éÊÆ¹ñ¡¢¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤é¹ñÆâ¤«¡£