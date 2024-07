【第3話】7月26日 公開

集英社は、江垣沼氏によるマンガ「生意気なギャル姉を解らせる話」第3話「噂」をとなりのヤングジャンプにて公開した。

第3話では飲みサーのメンバーに囲まれ、ピンチを迎える姉。その時、家に現われたのは――。

なお7月26日現在、となりのヤングジャンプでは第1話と第2話も公開されている。

【生意気なギャル姉を解らせる話】

口を開けば暴言ばかりで、問題行動が絶えない姉。彼女に痺れを切らし、主人公が踏み出した“計画”とは---??!

【公開中】

第3話「噂」のページ

第2話「狐」のページ

第1話「距離感」のページ

