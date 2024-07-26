¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Ø´°Á´¥¬¥¤¥É¡Ù¡Û¡Ô¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡Õ¥á¥À¥ë¸õÊäÉ®Æ¬¤Î¡íºÇ¶¯À¤Âå¡í¤¿¤Á¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì
¡Ò7·î27Æü¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡Ø¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Ù¡£»Ë¾åºÇÂ¿58¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¡¢º£Âç²ñ¤â¥á¥À¥ë¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¶¥µ»¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤À¡£ÃíÌÜ¶¥µ»¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤ËÅ°Äì¼èºà¡£Æü¤Î´Ý¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤è¤¦¡ª¡Ó
Æ£ÇÈ¼ëÎ¤(¤¢¤«¤ê)¡Ê20¡Ë¡Ú¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Û
½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë53kgµé½à·è¾¡¡¡8·î8Æü1¡§55¡Á¡ÊÌ¤Äê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·è¾¡¡¡8·î9Æü4¡§15¡Á¡ÊÌ¤Äê¡Ë
¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò53ÔµéÂåÉ½¤Ç¤¢¤ëÆ£ÇÈ¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÉ¬Á³¤À¡£¸ÞÎØ£³Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Âó¿£Âç³Ø¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Éô´ÆÆÄ¹âÃ«ÁÚÎ¼(¤½¤¦¤¹¤±)»á¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¸ÞÎØ£´Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°ËÄ´³¾¥³¡¼¥Á¡Ê40¡Ë¤Î²¼¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ÞÎØ£³Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¡Ê41¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¸ø¼°Àï133Ï¢¾¡¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ï¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢µ»¤¬Â¿ºÌ¤Ç¡¢ÂÎ´´¤â¶¯¤¤¡£¶â¤Ï³Î¼Â¤Ç¡¢53Ôµé¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Èà½÷¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤Î¤½¤ÎÀè¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ë¡Ø¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¤Ë»ä¤Ë¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¡×
¥·¥ó¡¦ÎîÄ¹ÎàºÇ¶¯½÷»Ò¤ÎÅÁÀâ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¿Ü粼Í¥°á(¤¹¤µ¤¤æ¤¤)¡Ê25¡Ë¡Ú¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Û
½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë50kgµé½à·è¾¡¡¡8·î7Æü1¡§55¡Á¡ÊÌ¤Äê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·è¾¡¡¡8·î8Æü4¡§15¡Á¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë
Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¡É£²Âç²ñÏ¢Â³Á´»î¹çÌµ¼ºÅÀÍ¥¾¡¡É¤Ø¡½¡½¡£Åìµþ¸ÞÎØ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò50Ôµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¿Ü粼¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤ÎÆÃÄ§¤Ï¹½¤¨¤ÎÄã¤µ¡£¹ø¤òÃÏÌÌ¤ÈÊ¿¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÍî¤È¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¹âÂ®¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤âÈà½÷¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£º£Ç¯£µ·î¤Ë¤Ï¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¶¯¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥À¥²¥¹¥¿¥ó¶¦ÏÂ¹ñ¤ËÃ±¿È¤ÇÉð¼Ô½¤¹Ô¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤òÎÏ¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤â¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹âÃ«»á¡Ë
·Ù²ü¤¹¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î¤ß¤À¡£
¡ÖÁê¼ê¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½øÈ×¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¿©¤é¤¦²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¸åÈ¾¤Ï¿Ü粼¤ÎÆÈÃÅ¾ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ß¥¹¤µ¤¨ÈÈ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤â´°Á´Í¥¾¡¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÄÌ²áÅÀ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
¹¾Â¼Èþºé¡Ê25¡Ë¡Ú¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡Û
½÷»Ò¥µ¡¼¥Ö¥ë¸Ä¿Í·è¾¡¡¡7·î30Æü1¡§30¡Á¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ë
½÷»Ò¥µ¡¼¥Ö¥ëÃÄÂÎ·è¾¡¡¡8·î4Æü3¡§00¡Á¡ÊÌ¤Äê¡Ë
¡ÖÉð´ï¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¥í¥ó¥°¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¹¶·âÎÏ¤Ë¤Ï¡¢¶¯¹ë¹ñ¤ÎÁª¼ê¤ò¤â°µÅÝ¤¹¤ëÎÏ¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤ÏËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¹¾Â¼¤ÎÉã¡¦¹¨Æó»á¤À¡£¡ÖÆÍ¤¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö»Â¤ê¡×¤â²Ã¤ï¤ê¡¢ÌöÆ°ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¡¢¹¾Â¼¤Ï¡Ç22Ç¯¡¢¡Ç23Ç¯¤ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÏ¢ÇÆ¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯¤Ï£±°Ì¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
170Ñ¤ÎÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¤¿¹¶·â¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤¬¡¢£³Ç¯Á°¤Ï¿É»À¤ò¾¨(¤Ê)¤á¤¿¡£¹¨Æó»á¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥á¥À¥ë¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â£³²óÀï¤ÇÇÔÂà¡£àÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â£²½µ´Ö¤Û¤ÉµÙÍÜ¤ò¼è¤ê¡¢¥Ñ¥ê¤Ø¸þ¤±¡¢ºÆ¤Ó·ã¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£µ¤Ê¬¤â°ì¿·¤·¤Æ¡¢¶âÈ±¤Ë¤·¤¿¤Î¤â¤³¤Îº¢¤Ç¤¹¡£
ËÜ¾ì¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¤Î¥³¡¼¥Á¤ò¾·¤¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÎ®¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò½¬ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤Æ¡¢¹¶·â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ËÉ¸æ¤ä¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤âÀ¤³¦°ì¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê½é¤Î°Î¶È¤À¡£»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ëÁ°¤ËÉã¤È¤·¤Æ¡¢£²ÅÙÌÜ¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÄ©¤àÌ¼¤Ë²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡£
¡Ö¥Ñ¥ê¤Ø¤Î½ÐÈ¯Á°¤Ë¡¢Èþºé¤¬²ÈÂ²¤ò¿©»ö¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¶¥µ»¤ÎÏÃ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Á°²ó¤Ï¡Ø¸ÞÎØ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¡©¡Ù¤Ê¤ÉÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤Ï½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯»×¤¤¤Ã¤¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
¿Ê²½¤·¤¿·õ»Î¤¬¡¢¥Ñ¥ê¤ÎÉñÂæ¤ÇÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¶ÃÏ¤ò¡Ö»Â¤ê¡×³«¤¯¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2024Ç¯8·î9Æü¹æ¤è¤ê