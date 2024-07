東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日から11月7日までスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2024」を開催!

今回は、そんな“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中に提供されるミニスナックケースを紹介していきます。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”ミニスナックケース

販売期間:2024年9月1日から11月7日

価格:1300円

販売店舗:

グミキャンディー、ミニスナックケース付き:東京ディズニーランド「トゥモローランド・テラス」、東京ディズニーシー「マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー」

カラフルチョコレート、ミニスナックケース付き:東京ディズニーランド「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」、東京ディズニーシー「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」

今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中に提供されるミニスナックケース。

イヤーハットをかぶったゴーストが、ドリンクからひょっこりお顔を出しています。

ドリンクのカップにはハロウィーンの雰囲気に包まれたパークの様子が。

カボチャがささったストローもかわいい!

ストラップ付きで、バッグチャームのようにして持ち歩くことができます。

東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2024”ミニスナックケースは、2024年9月1日より発売です。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”まとめ 東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”まとめ 続きを見る

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post パープルのドリンクと一緒!東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”ミニスナックケース appeared first on Dtimes.