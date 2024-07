花粉や黄砂対策も！マルエヌ「衣類乾燥機」

マルエヌは、ライフスタイルに合わせて選べる衣類乾燥機を、2024年7月中旬から順次販売中です。

マルエヌ「衣類乾燥機」

0.8kgタイプの「NP-C80」、1.0kgタイプの「NP-C100」、3.0kgタイプの「NP-300」をラインナップし、ユーザーは自分に合わせた容量でタイプを選ぶことができます。

■0,8kgタイプのコンパクト衣類乾燥機「NP-C80」

標準乾燥時間:180分(衣類の量/種類により異なります)

0.8kgタイプは重量約2.2kgで高さ29.8cm×幅28cm×奥行き25cmと、いずれも30cm未満という軽量コンパクトでありながら、タッチパネルで「自動」「乾燥」「除菌」の運転モードを選択することが可能。

除菌モードは紫外線LEDで除菌のみを行い、さらに運転モードを緑・赤・青のLEDライトでお知らせ、誤作動防止機能など、コンパクトさからは想像できないような機能性で、インテリアに馴染みやすいデザインも大きな特徴の1つ。

急ぎで乾かしたいハンドタオル・小物類や頻繁に交換するベビー服やスタイ(よだれかけ)などを乾燥/除菌するのに活躍する一品。

■1.0kgタイプのコンパクト衣類乾燥機「NP-C100」

標準乾燥時間:200分(衣類の量/種類により異なります)

1.0kgタイプは高さ39cm×幅38cm×奥行き31cmと、いずれも40cm未満で、重量も約5.1kgと軽量型なので持ち運び可能で使用場所に困りません。

2つの温度センサー「デュアル温度制御」で安心して使用できるほか、「強力ターボファン」の強い風量で乾かすこともでき、熱に弱い衣類には「送風乾燥」で対応。

さらには静音設計にもなっており、夜でも気にすることなくお手軽に乾燥が可能となります(運転音35db)。

面倒な操作は不要でダイヤルを回すだけの簡単操作。

スタイリッシュでどこかレトロ感が漂うデザインも特徴。

※NP-C100にはブルーLEDによるドラム内の抗菌機能がありますが、UV除菌機能は搭載されておりません。

■3.0kgタイプの小型衣類乾燥機「NP-C300」

標準乾燥時間:180分(衣類の量/種類及び運転モードにより異なります)

“小型だけど大容量”がテーマの3.0kgタイプは、重量約15.4kgで高さ57cm×幅48cm×奥行き40cmと、実にコンパクトなサイズ感ながら、1.0kgの約3倍の量を一気に乾燥することができます。

本体右上に見やすいタッチパネルが付いており操作は簡単。

乾燥モードも4種類から選ぶことができ、温度を選んで乾燥する「スマートモード」、低温で乾燥時間を設定する「標準モード」、高温で短時間乾燥を行なう「速乾モード」、ウール素材に適した「ウールモード」など充実。

さらには除菌のみを行なう「除菌モード」や、乾燥時間と温度を自由に設定できる「タイマーモード」など、個々人に合わせた乾燥を実現することができます。

二重フィルターでホコリを低減し、サビやカビに強いステンレス素材を採用するなど、機能性に富んだ小型衣類乾燥機となっています。

■タイプ別 電気代目安

タイプ :0.8kgタイプ

型番 :NP-C-80

消費電力 :220W

1時間あたりの電気代:約 6.8円

タイプ :1.0kgタイプ

型番 :NP-C100

消費電力 :285W

1時間あたりの電気代:約 8.8円

タイプ :3.0kgタイプ

型番 :NP-C300

消費電力 :900W

1時間あたりの電気代:約 27.9円

* 全国家庭電気製品公正取引協議会で定めている1kWh単価31円で算出

[NP-C80]

□乾燥対応量:0.8kg/回

□販売時期 :2024年7月中旬から順次

□販売場所 :インターネット販売、その他

□販売価格 :22,000円前後

[NP-C100]

□乾燥対応量:1.0kg/回

□販売時期 :2024年7月中旬から順次

□販売場所 :インターネット販売、その他

□販売価格 :36,000円前後

[NP-C300]

□乾燥対応量:3.0kg/回

□販売時期 :2024年8月中旬から順次

□販売場所 :インターネット販売、その他

□販売価格 :47,000円前後

