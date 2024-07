30種類以上のベルギービール！イコン「フランダース・テイル　バルチカ03」

イコンは2024年7月31日(水)、ビアレストラン「フランダース・テイル バルチカ03」をJR大阪駅直結の駅ビル「イノゲート大阪」4階の飲食ゾーン「バルチカ03」にオープンします。

イコン「フランダース・テイル バルチカ03」

所在地 : 大阪市北区梅田3丁目2番123号 イノゲート大阪4階

電話番号: 06-6136-6777

営業時間: 平日=ランチ11時〜14時、ディナー=16時〜23時

土曜・日曜・祝日=11時〜23時

定休日 : 施設に準ずる

店舗面積: 81.78平方メートル

席数 : 37席(カウンター11席・テーブル26席)

イコンは2024年7月31日(水)、ビアレストラン「フランダース・テイル バルチカ03」をJR大阪駅直結の駅ビル「イノゲート大阪」(大阪市北区梅田3-1-3)4階の飲食ゾーン「バルチカ03」にオープン。

■まるでベルギー旅行気分!ヨーロッパビールとグリル・燻製料理を提供

「フランダース・テイル」は、「ベルギービールをもっと身近に」をコンセプトに大阪・西梅田、神戸・三宮で展開するビアレストランです。

梅田エリア2店目として、JR大阪駅直結の駅ビル「イノゲート大阪」4階の飲食ゾーン「バルチカ03」に出店します。

ビールタップから注ぐ樽生ビール7種類を含む約50種類のビールとともに、ビールとの相性抜群のグリル料理や燻製料理などを提供します。

大阪駅を訪れる国内外の観光客や仕事帰りの方など、さまざまな利用シーンを想定しています。

フードは、ビールとの相性を考えた約60種類を用意。

看板メニューは、やわらかい肉質が特徴のリブロースの中心部位のみを使用し、自家製のグレービーソースとお召し上がりいただく「FT特製 プレミアムローストビーフ」(150g 2,200円〜)。

ベーコン、牡蠣、ホタテなどの食材を、お客様の目の前で温かいスモークを閉じ込めた容器を開けて提供する燻製料理(825円〜)、エールビールで蒸した「バケツムール貝」(1,100円〜)などをラインナップ。

タパスメニューは、半熟卵にマヨネーズをかけた「ウフマヨ 黒オリーブor トリュフ」(385円)やスペイン風マリネ「烏賊と海老のサルピコン」、「カポナータ」(以上605円)など15種類。

お好きなタパス3種類を組み合わせていただくセット(1,320円)も用意されています。

カウンターに設置したビールタップでは、さわやかな飲み口の「ヒューガルデン」やドライな味わいの「シメイ・ホワイト」、フルーティーな酸味と甘みの「ミスティック チェリーorピーチ」(以上539円〜)などベルギーを代表する銘柄を樽生で用意。

瓶ビールは、「リンデマンス・クリーク」(1,320円)や「デリリウム・レッド」(1,650円)などビールが苦手な方でも楽しめるフルーツビールも用意されています。

