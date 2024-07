東京ディズニーランド®と東京ディズニーシー®では、10月1日(火)から11月7日(木)まで、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2024”を開催します。

ディズニーホテル、ディズニーリゾートラインのほか、イクスピアリ®でも、それぞれの施設ならではのハロウィーンのプログラムを展開します。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”まとめ

開催期間:2024年10月1日(火)から11月7日(木)まで

東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2024”まとめ

東京ディズニーランドでは、テーマを一新し、ディズニーの悪役である、ヴィランズが主役となります。

“ヴィランズが主催する、妖しくも最高に盛り上がるハロウィーンパーティー”をテーマに、エキサイティングかつ魅惑的な雰囲気のハロウィーンを楽しめます。

新たなお昼のパレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」では、ディズニーヴィランズが、それぞれの個性あふれる魅力的なフロートに乗って登場し、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たち、そしてゲストの皆さまを招待して、パーティーを盛り上げます。

また、ディズニー映画『プリンセスと魔法のキス』に登場するヴィランズ“ドクター・ファシリエ”が、東京ディズニーリゾートに初めて登場!

ゲストの皆さまも参加するシーンでは、一体となってダンスを踊り、特殊効果も加わって迫力あるクライマックスを迎えます。

ディズニーヴィランズがお届けする、誰もが最高に盛り上がれる、エネルギーに満ち溢れたパレードをお楽しみください。

そのほか、パーク内にはヴィランズのパーティーをイメージしたデコレーションや、ハロウィーンらしいカボチャやゴーストたちのデコレーションも登場します。

ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”

新たなお昼のパレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」では、おなじみのディズニーヴィランズが、魅力的に飾り付けたパーティー会場と刺激的な音楽・パフォーマンスを携え、最高にクールでゴージャスなハロウィーンパーティーを開催します。

ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちとゲストの皆さまはヴィランズに招待され、妖しくもとびきりエキサイティングなひとときを楽しみます。

パレードは、パーティーの入り口をイメージした正門で皆さまを誘うドクター・ファシリエからスタートし、ディズニー映画『眠れる森の美女』のマレフィセントやディズニー映画『アラジン』のジャファーは、それぞれ魅惑的なパフォーマンスでゲストを魅了していきます。

パレードが停止し、いよいよパーティーが始まると、ヴィランズによるウェルカムパフォーマンスの後、ゲストの皆さまもミッキーたちと一緒に音楽に合わせてダンスを踊ります。

会場のボルテージが次第に高まっていくと、迫力ある炎やスモークが空へ炸裂し、熱気あふれる盛り上がりによってパーティー会場が一体感に包まれます。

エネルギッシュに最高潮のフィナーレを迎えるこのパーティー。

ヴィランズには、一体どんな思惑があるのでしょうか……?

<出演キャラクター>

ドクター・ファシリエ(初登場)、クルエラ・ド・ビル、フック船長、マレフィセント、ジャファー、アースラ、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、グーフィーほか

公演場所:パレードルート公演時間:約45分(1日1回)フロート台数:6台

※パレードは1ウエスタンランド/ファンタジーランド、2プラザ、3トゥモローランド/トゥーンタウンの3カ所で停止します。

※炎やスモークの演出は一部のエリアで実施されます。

※「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」は大和ハウス工業株式会社が提供します。

※エンターテイメントプログラムは、公演回数が変更になる場合や、天候等の状況により内容が変更または中止になる場合があります。

※写真はイメージです

東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルメニュー

ディズニーヴィランズをイメージした新たなスペシャルメニューや、ハロウィーンならではの色合いや味覚を取り入れたメニューを9月1日(日)から先行販売します。

東京ディズニーランド「イーストサイド・カフェ」スペシャルセット2,600円

「イーストサイド・カフェ」では、マレフィセントをイメージしたスペシャルセットが登場します。

ポークリエットのブラックコーンでマレフィセントの角を表現した前菜や、茨に見立てたイカ墨のタリオリーニを楽しめます。

東京ディズニーランド「プラザパビリオン・レストラン」スペシャルセット2,300円

また、「プラザパビリオン・レストラン」では、ディズニー映画『白雪姫』の女王をイメージしたスペシャルセットが登場します。

5種の野菜のキッシュにパンプキンサラダをトッピングした秋らしいサイドディッシュや、女王の王冠が添えられたフェットチーネを楽しめます。

※スペシャルメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2024”デコレーション

ヴィランズ主催のハロウィーンパーティーの雰囲気をお楽しみいただけるデコレーションが新たに登場します。

ワールドバザールのメインストリートは茨やドレープがあしらわれたデコレーションで飾られ、シンデレラ城周辺にはヴィランズが描かれたバナーが掲げられます。

そのほか、エントランスではミッキー花壇がハロウィーン仕様になるほか、ミッキーマウスのシルエットをイメージしたカボチャのフォトスポットが登場します。

さらに、今年もトゥーンタウンには東京ディズニーランドのハロウィーンならではのカボチャやゴーストのユーモアにあふれるデコレーションが施されます。

東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2024”アトラクション

ファンタジーランドの「ホーンテッドマンション」では、9月19日(木)から2025年1月13日(月)までの期間、ショーの内容を変更し、映画『ティム・バートンのナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をモチーフにしたスペシャルプログラム「ホーンテッドマンション“ホリデーナイトメアー”」を実施します。

『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の世界に一変!東京ディズニーランド ホーンテッドマンション“ホリデーナイトメアー” 『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の世界に一変!東京ディズニーランド ホーンテッドマンション“ホリデーナイトメアー” 続きを見る

東京ディズニーシー“ディズニー・ハロウィーン2024”まとめ

東京ディズニーシーでは、パンプキンやお菓子をイメージした衣装に身を包んだディズニーの仲間たちが、ゲストの皆さまと一緒にハロウィーンを楽しむ「ディズニー・ハロウィーン・グリーティング」をメディテレーニアンハーバーで公演するほか、アメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパークを中心に、「ハロウィーンフェア・イン・ニューヨーク」を2024年も開催します。

カボチャのデコレーションに囲まれ楽しくにぎやかな昼と、霧が立ち込め音楽も一変するどこか不思議で妖しげな夜、異なる雰囲気のハロウィーンをご体験できます。

ディズニー・ハロウィーン・グリーティング

公演場所:メディテレーニアンハーバー公演時間:約15分(1日2回)船の数:1隻

2023年に引き続き「ディズニー・ハロウィーン・グリーティング」を公演します。

このエンターテイメントプログラムでは、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、たくさんのお菓子と大きなパンプキンを載せた船で登場し、トリック・オア・トリートをテーマにしたダンスで、ゲストの皆さまと一緒に明るく賑やかなハロウィーンを楽しみます。

<出演キャラクター>

ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、チップ、デール ほか

※エンターテイメントプログラムは、公演回数が変更になる場合や、天候等の状況により内容が変更または中止になる場合があります。

東京ディズニーシー“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルメニュー

秋の味覚をふんだんに使った見た目にも華やかなメニューを9月1日(日)から先行販売します。

東京ディズニーシー「リバティ・ランディング・ダイナー」ハロウィーンサンデー(キャンディースウィートポテト&マロン)850円

「リバティ・ランディング・ダイナー」では、濃厚な紫イモのソフトクリームに、ミッキーシェイプのキャンディースウィートポテトをトッピングした、ハロウィーンサンデー(キャンディースウィートポテト&マロン)が初登場。

濃厚なソフトクリームに栗やグラノーラも入った、食べ応えたっぷりの一品です。

東京ディズニーシー「フードトラック(ブルー)」かぼちゃのニョッキグラタン(ナッツ入り)、メイプルソース付き900円

ウォーターフロントパークの「フードトラック(ブルー)」では、スウィーツ以外のメニューとしてかぼちゃのニョッキグラタンが初登場します。

ミッキーシェイプのニョッキに加えて、かぼちゃサラダ、ベーコンダイス、チーズなどの風味豊かな一品です。メイプルソースで味の変化も楽しめます。

※スペシャルメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※かぼちゃのニョッキグラタン(ナッツ入り)、メイプルソース付きは、9月16日(月)より販売します。また、品切れや販売終了となる場合があります。

東京ディズニーシー“ディズニー・ハロウィーン2024”デコレーション

メディテレーニアンハーバーやアメリカンウォーターフロントを中心にハロウィーンらしいデコレーションが施されます。

アメリカンウォーターフロントのニューヨークエリアでは、ハロウィーンらしい装いのミッキーマウスたちや、カボチャのデコレーションが登場します。

ハロウィーンフェア・イン・ニューヨーク

アメリカンウォーターフロントのニューヨークエリアを中心に、「ハロウィーンフェア・イン・ニューヨーク」を2024年も開催します。

ニューヨークの人々と過ごす楽しくにぎやかな昼のハロウィーンフェアと、ゴーストたちが仕掛けたいたずらを楽しむ夜の不思議で妖しげなハロウィーンフェア。昼と夜で雰囲気が異なるハロウィーンをお楽しみいただけます。

ウォーターフロントパークには、ミッキーマウスをモチーフにしたカボチャ型の装飾や、ディズニーの仲間たちとカボチャのデコレーションが設置され、日中は明るく賑やかな雰囲気に包まれます。

しかし、夜になり、ジャック・オー・ランタンに火が灯ると、音楽も一変し、あたりに霧が立ち込め、妖しげな雰囲気に変わります。

そのほか、特別なバケツを持ったキャストに「トリック・オア・トリート!」と声をかけると、オリジナルキャンディーがもらえます。

今年は日が暮れて夜になると、キャストの持つジャック・オー・ランタンのデザインのバケツがまるでランタンに火が灯ったかの様に光ります。

昼と夜で異なる味のオリジナルキャンディーをお配りしますので、キャストを見かけたらぜひ声をかけてみてくださいね!

東京ディズニーランド/東京ディズニーシー「ナイトハイ・ハロウィーン」

ハロウィーンの音楽にのせて、両パークの夜空を花火が色鮮やかに彩ります。

※エンターテイメントプログラムは、公演回数が変更になる場合や、天候等の状況により内容が変更または中止になる場合があります。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルグッズ

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの2つのパークでは、ハロウィーンで盛り上がるパークを楽しむゴーストたちのグッズや、ディズニーヴィランズなどをイメージした身につけグッズなど、「ディズニー・ハロウィーン」ならではのスペシャルグッズを9月19日(木)から先行販売します。

さらに東京ディズニーランドでは、ヴィランズによるハロウィーンパーティーに招待されたミッキーマウスや仲間たちのスペシャルグッズを9月30日(月)から先行販売します。

ルームライト4,500円

バッグチャーム各1,500円

ぬいぐるみバッジ2,400円

光るペンダント2,000円

クリームフィルド・ビスケット1,300円

アソーテッド・クッキー1,600円

スープもなか1,000円

ぬいぐるみバッジ(ミッキー、ミニー、ドナルド、デイジー、グーフィー)各2,600円

ぬいぐるみバッジ(チップ&デール)3,600円

※東京ディズニーランドで9月30日から先行販売。

カチューシャ2,200円

ベレー帽3,600円

※スペシャルグッズの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、イベント期間終了後も販売を継続する場合があります。

キャラクターのフル仮装

両パークでは、「ディズニー・ハロウィーン」開催期間中は毎日、キャラクターのフル仮装を楽しめます。

ご家族やお友だちと一緒に東京ディズニーリゾートならではのハロウィーンを体験できます。

※キャラクターのフル仮装は、9月30日(月)から楽しめます。

仮装に関する特設ページ(https://www.tokyodisneyresort.jp/dream/event/costumes2024.html)

※特設サイトでご案内している仮装対象作品に登場するキャラクター以外の仮装をしての入園はお断りいたします。

※仮装をされる際は、特設サイトをご確認いただき、ルールを守ってお楽しみください。

※安全性やテーマ性を損なう仮装をしての入園はお断りいたします。

※東京ディズニーランド、東京ディズニーシー内に着替えスペースはありません。ご自宅や宿泊先のホテルで着替

えやメイクをしてからお越しいただくか、イクスピアリ内に設置する有料の着替えスペースをご利用ください。園内外のレストルーム、多機能レストルームおよびコインロッカー付近を使用しての着替えはご遠慮くださいますようお願いいたします。

※ショー鑑賞時は、他のゲストの鑑賞の妨げとなるような大きな仮装具は取り外していただく場合がございます。

東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ

「東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ」では、「ディズニー・ハロウィーン」をめいっぱい楽しめるさまざまなプランを用意しています。

ハロウィーンらしい衣装に身を包んだディズニーの仲間たちと記念撮影ができるプランを販売しているほか、東京ディズニーランドのエンターテイメントを鑑賞できるプランでは、「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」も選択できるようになります。

さらに期間限定のスペシャルプログラム「ホーンテッドマンション“ホリデーナイトメアー”」もアトラクション利用券でお楽しみいただけます。

※「東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ」は、ディズニーホテルの宿泊に、滞在期間中のパークチケットやアトラクション利用券などがついた公式宿泊プランです。

※「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」の選択開始日および対象プランについては決まり次第、東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト(https://reserve.tokyodisneyresort.jp/)にてお知らせします。

※アトラクション利用券は、プライオリティ・アクセス・エントランスから入場し、少ない待ち時間でスムーズに楽しめる利用券です。

※プラン内容など詳しくは東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト(https://reserve.tokyodisneyresort.jp/)をご覧ください。

ディズニーホテル

ディズニーホテルでは、ゴーストやヴィランズのモチーフをあしらった「ディズニー・ハロウィーン」の雰囲気を感じられるスペシャルメニューを用意します。

ディズニーアンバサダー®ホテルでは、見た目にもワクワクするようなハロウィーンメニューを提供します。

さらに一部のメニューには、オリジナルチャームやオリジナルコースターがつきます。

東京ディズニーランドホテルと

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ®のレストランやロビーラウンジでは、ハロウィーンカラーを取り入れたメニューをいただけます。

食材や色彩、盛り付けにこだわり、ホテルごとに趣向を凝らした「ディズニー・ハロウィーン」のスペシャルメニューをぜひ楽しんでくださいね!

※スペシャルメニューは9月1日(日)より先行販売します。

※スペシャルメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※オリジナルチャームとオリジナルコースターには数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

ディズニーリゾートライン

ディズニーリゾートラインでは、「ディズニー・ハロウィーン」デザインのフリーきっぷを各駅の自動券売機で販売します。

また、ディズニーリゾートラインオリジナルデザインのスーベニアメダルも登場します。

※在庫状況により、イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合があります。

イクスピアリ

舞浜駅前の商業施設イクスピアリでは、今年の秋もハロウィーン気分を楽しめるデコレーションが登場します。

ハロウィーンならではの雰囲気に包まれて、約140店舗のショップやレストラン、シネマコンプレックスなどを楽しめます。

東京ディズニーリゾートスペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2024”は2024年10月1日(火)から11月7日(木)まで開催です。

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”まとめ appeared first on Dtimes.