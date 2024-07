■『Yogibo presents 超RIZIN.3』試合前インタビュー(26日・都内ホテル)RIZIN史上最大規模のビッグイベント『超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)の第7試合で、引退をかけてヒロヤ(26)と対戦する所英男(46)が、キャリアの集大成となる2日後に迫った試合に向けて意気込みを語った。“平成のシンデレラボーイ”46歳の所と、“令和のシンデレラボーイ”26歳のヒロヤによる一戦は、所が「負けたら引退」を宣言しており、日本格闘技界の時代の変わり目として注目を集めている。また、先日に公開された動画『RIZIN CONFESSIONS』で妻が乳がんであることを告白し、大きな反響が寄せられた。

所はインタビューの席につくと、第一声で「自分のTシャツを販売させていただいて、100件以上の奥さんへの励ましのメッセージをいただきました。本当にありがとうございました」と激励の声に感謝した。対戦するヒロヤについて「日々進化している。顔つきも充実しているし雰囲気もすごい感じるので、いいなって思います」と高く評価する。そんな相手と大舞台で進退をかけた試合となるが「今までやってきたことを出し切るだけです」とこれまで通りの全力ファイトを誓った。最近の所といえば、練習仲間の金原正徳や勝村周一朗との練習中に涙を流すシーンがRIZINの動画で何度も流されて、今や涙のイメージが定着している。今回の試合に向けても「この歳になってもうまくいかなかったりすると、悔しくて泣けてきますね」と涙してきたが、その裏側には飽くなき向上心が垣間見えた。そして「たくさんの方に支えていただいているので、一人ひとりかけていただいた言葉は本当に支えになっています」と周囲のサポートに感謝し、「自分の中では負けたくない一新です。絶対勝つ、負けたくない、やめたくない」と自分に言い聞かせると、「本当に夫婦で、家族で勝ちます」と現役続行を宣言した。●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・第11試合 フェザー級 特別ルール(5分5ラウンド)朝倉未来 vs. 平本蓮・第10試合 RIZINスタンディングバウト 69キロマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・第9試合 フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・第8試合 フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・第7試合 59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・第6試合 バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・第5試合 ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・第4試合 スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・第3試合 フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・第2試合 ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・第1試合 フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整