±§Ìî¤µ¤ó¡Ö¸Ø¤é¤·¤¯»×¤¦¡×¡áËÌµþ¸ÞÎØÃÄÂÎ¥á¥À¥ë·«¤ê¾å¤²¤Ë¡½¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È
¡¡ÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Ï£²£¶Æü¡¢£²£°£²£²Ç¯ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤ÇÆüËÜ¤Î¥á¥À¥ë¤¬Æ¼¤«¤é¶ä¤Ë·«¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤ÎÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤Î±§Ìî¾»Ëá¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜÁª¼êÁ´°÷¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤é¤·¤¯»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢½÷»Ò¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¤È¤Æ¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿´¶¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥«¥ß¥é¡¦¥ï¥ê¥¨¥ï¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤Î¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤Ë¤è¤ë½èÊ¬¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡Ê£É£Ó£Õ¡Ë¤Ï½ç°Ì¤òÊÑ¹¹¡££±°Ì¤À¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£Ò£Ï£Ã¡Ë¤ò£³°Ì¤È¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ò£±°Ì¡¢ÆüËÜ¤ò£²°Ì¤Ë·«¤ê¾å¤²¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛºÛÈ½½ê¡Ê£Ã£Á£Ó¡Ë¤Ï£²£µÆü¡¢¤³¤ì¤òÉÔÉþ¤È¤¹¤ë¥í¥·¥¢Â¦¤ÎÁÊ¤¨¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢Áª¼ê¤ò¾·ÂÔ¤·¤Æ¥á¥À¥ë¼øÍ¿¼°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¡¡