¤µ¤é¤Ð¿¹ÅÄ¡¡±©¿¶¤êÎÉ¤¹¤®¤ë¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ëµ¿ÏÇ¤ÎÌÜ¡©¡Ö²¿¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë²Ô¤¤¤Ç¤ë¡©¡×¡ÖÀäÂÐ¡¢¹ñÀÇÆþ¤Ã¤Æ¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡Ê42¡Ë¤¬¡¢25ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿Íµ¤½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±©¿¶¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ëµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¡¡¶á¶·Êó¹ð²ñ¡×¤ÈÂê¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬ºÇ¶á¤ÎÇã¤¤Êª»ö¾ð¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¸÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¡Ê34¡Ë¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤µ¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤ê¤·¤¿¼Ö¤Ï¹õ¤Î¥Ù¥ó¥ÄGT43¤Ç¡¢1600Ëü±ß¤È¤¤¤¦Ä¶¹âµé¼Ö¡£¡Ö´é¤Ç·è¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤¬¼«Æ°¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤ò¤¹¤Ù¤Æ¹õ¤Ë¤·¤ÆÅý°ì´¶¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢°¦¼Ö¤Ë¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢MC¤Î¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×ÉÍÅÄ²í¸ù¤Ï¡Ö¤Ö¤Ä¤±¤¿¤é¤¨¤¨¡ª¡×¤È¤Ò¤¬¤ß¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤¤¤ËÊñ¤ó¤À¡£
¡¡¼Â¶È²È¤Î°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤Ï3¥«·î¤Ë1²ó¡¢´Ú¹ñ¤Ø¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¡£²½¾ÑÉÊ¤ä¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ª¤ß¤ä¤²¤òÂçÎÌ¤ËÇã¤¦¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î³Û¤Ï16Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤é¤Ï5000±ß¤Î¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥ÈºÞ¤ò¤ï¤º¤«5Æü¤Ç»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ç¯´Ö36Ëü±ß¤â¤Î½ÐÈñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈË½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£ÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È°ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢¼ã´³¡È¥Þ¥¦¥ó¥È¡É¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤ëÀâÌÀ¡£¿¹ÅÄ¤Ï¡ÖÁ´Éô¡¢Ëí¡Ê»ì¡Ë¤¬¤à¤«¤Ä¤¯¤Í¤ó¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë²Ô¤¤¤Ç¤ë¤ó¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¿Ò¤Í¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤Ï¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬¥Ð¥«Çä¤ì¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Þ¤Ç¤À¤±¤Ç²¿É´ËüËÜ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤â²½¾ÑÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤â¤¦¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢Ìð·Ñ¤®Áá¤Î¼ÁÌä¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐ¡¢¹ñÀÇÆþ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¤È¥«¥á¥é¤ò¤È¶µ¤¨ÁÊ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÇú¾Ð¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£