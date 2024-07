東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日から11月7日までスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2024」を開催!

東京ディズニーランドでは、テーマを一新し、ディズニーの悪役である、ヴィランズが主役となります。

今回は、そんな“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中に提供されるスーベニアランチケースを紹介していきます。

東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2024”スーベニアランチケース

販売期間:2024年9月30日〜11月7日

価格:セットにスーベニアランチケースを付けることができます(プラス1,200円)

販売店舗:プラズマ・レイズ・ダイナー【ディズニー・モバイルオーダー導入店舗】

2024年の東京ディズニーランドの“ディズニー・ハロウィーン”はテーマを一新し、ヴィランズが主役!

スーベニアランチケースもディズニーヴィランズが描かれたデザインで登場します。

「プラズマ・レイズ・ダイナー」で提供されるスーベニアランチケースは、片側は「ミッキー&フレンズ」のデザイン。

「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」に登場するコスチュームを着ています。

反対側は、ディズニーヴィランズが大集合!

ディズニー映画『眠れる森の美女』のディズニーヴィランズ「マレフィセント」、「ドクター・ファシリエ」「アースラ」「ジャファー」「フック船長」が怪しく描かれています。

パレードに登場するコスチューム&ヴィランズ!

東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2024”スーベニアランチケースの紹介でした。

