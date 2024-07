バスケができるコワーキングスペース！アウトナンバー「ballaholic Hub FUKUOKA」

アウトナンバーは、福岡市東区において、新たなバスケットボールコミュニティの拠点「ballaholic Hub FUKUOKA」をオープンします。

アウトナンバー「ballaholic Hub FUKUOKA」

所在地 :福岡県福岡市東区和白丘2-11-14

利用料金:1時間500円、1日最大料金2,000円

営業時間:9:00 - 21:00(予定)

※小学生以下は保護者様と同伴の場合に限り利用できます。

※施設利用にはスマートフォンでの会員登録が必要です。



ballaholic Hub FUKUOKAは、「バスケットボールが日常の中心にある空間」をコンセプトに、ボーラーが自ら作ったバスケができるコワーキングスペースです。

バスケットボールファンにとって、日常生活の中でバスケットボールを感じ、楽しむことができる当然で理想的な生活空間が提供されます。

【ballaholic Hub FUKUOKAの特徴】

1. バスケットボールコート

ballaholic Hub FUKUOKAの一番の魅力は、中央に位置するバスケットボールコートです。

約20m×12mのサイズで3つのゴールを備え、入場者は原則いつでも利用可能です。

ゴールは同社が提供しているコート・ゴール敷設サービス「HOMECOURT」のゴールを採用しています。

2. コワーキング&スタディスペース

2階にはコワーキング&スタディスペースを設けています。

このスペースは、リモートワークやミーティングだけでなく、学生の勉強場所としても利用できます。

頭が疲れたときに、バスケやジムで数分体を動かすことで血流がよくなり、仕事や勉強も能率が上がることが期待できます。

3. バーカウンター&レンタルカウンター

入場者はソフトドリンクを自由にオーダーできます。

アルコール類など、一部有料のドリンクも提供しており、軽食としてピザの販売も行っています。

仕事や勉強の気分転換、バスケットボール後のリフレッシュや交流の場として利用できます。

またこちらでボールやシューズなどのレンタル品の利用も受け付けています。

4. バスケットボールショップ

施設入口に「ballaholic Courtside Shop」を設け、ballaholicのミニショップをオープンします。

最新のballaholicアパレルやアクセサリーを取り揃え、来場者がすぐに購入できる便利なショップです。

5. ジムエリア

ジムエリアでは、ランニングマシンやバイクをはじめとする各種トレーニング機器を用意しています。

仕事や勉強の気晴らしと、バスケットボールのトレーニングをサポートする基本的な機器が揃っています。

6. イベント

ストリートボールリーグ「SOMECITY FUKUOKA」をはじめ、さまざまなバスケットボールイベントを実施するとともに、コミュニティが活性化する楽しいイベント企画を定期的に催す予定です。

この施設が、バスケットボールを通じてコミュニティの絆を深め、共に成長し、みなさんが充実した日常を送れる場所になることを目指します。

【オープニングイベントの案内】

オープンを記念して、以下のイベントを開催します。

・ポップアップ販売イベント(bMARKET)

7月26日(金)、27日(土)、28日(日)の3日間にわたり、「マークイズ福岡ももち」でballaholicのポップアップ販売を行います。

過去に売り切れてしまったシューズの再販売や、サイズ落ち商品のセールなども予定しています。

福岡地域では初となる本格的なポップアップイベントです。

当ポップアップイベントで購入したお客様は次のオープニングレセプションに参加することができます。

・オープニングレセプション

7月28日の夕方より、ballaholic Hub FUKUOKAにて招待制のオープニングレセプション「TIP OFF PARTY」を開催します。

bMARKETで購入した方には当レセプションへのご招待券が渡されます。

参加者は施設の見学やゲストとの交流を楽しみながら、ドリンクと軽食を楽しむことができます。

また1on1イベント等も同時に開催する予定です。

