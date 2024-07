奈良県山添村にある森林冒険施設「ボウケンノモリ やまぞえ」にて、樹上のアスレチック(ツリー トップ アドベンチャー)やジップラインの体験を提供する「チャレンジコース・トワイライトアドベンチャー」を、2024年7月27日(土)28日(日)・2024年8月3日(土)、8月9日(金)〜8月17日(土)に夏の暑さが和らぐ夕暮れ前の涼しい時間帯に開催します。

ボウケンノモリ やまぞえ「チャレンジコース・トワイライトアドベンチャー」

所在地 : 奈良県山辺郡山添村三ケ谷1680

敷地面積: 約140,000平方メートル

営業時間: 9:00〜17:00(最終入場時間15:00)

※チャレンジコース・トワイライトアドベンチャー開催日16:30まで

休園日 : 火・水曜日

利用料金: ・ツリートップアドベンチャー、アドベンチャーコース

小人・大人 3,800円(税込)

・チャレンジコース 小人・大人 2,500円(税込)

※予約制となります。

詳細 : https:/bouken.co.jp

奈良県山添村にある森林冒険施設「ボウケンノモリ やまぞえ」にて、樹上のアスレチック(ツリー トップ アドベンチャー)やジップラインの体験を提供する「チャレンジコース・トワイライトアドベンチャー」を、2024年7月27日(土)28日(日)・2024年8月3日(土)、8月9日(金)〜8月17日(土)に夏の暑さが和らぐ夕暮れ前の涼しい時間帯に開催!

日が傾き、風の出てくる夕暮れ時は、早朝と同じく森林の涼しさ・心地よさを感じられるゴールデンタイム。

通常15:00までの予約受付時間に加え、16:30からチャレンジコース限定で予約枠を開放する「チャレンジコース・トワイライトアドベンチャー」は、夏休み期間限定企画です。

炎暑で運動不足になりがちなこの時期に、森林の涼しさと心地よさを感じられる特別な樹上のアスレチック体験が提供されます。

【ボウケンノモリとは】

未活用林や遊休地を、人の笑顔が集まる場所に変えることを目的に、樹上のアスレチック施設やジップラインを整備、場所によってはキャンプ場、BBQ場等のアウトドア施設を併設したアドベンチャーパークのことです。

関西を中心に2024年7月現在国内に15施設があります。

【チャレンジコース・トワイライトアドベンチャー開催日】

・2024年7月27日(土)28日(日)

・2024年8月3日(土)、8月9日(金)〜8月17日(土)

※16時半から体験するための安全講習を開始します。

30分前に施設に集合してください。

■web予約(前日まで予約可能)

https://bouken-yamazoe.urkt.in/ja/direct/offices/1100/courses

※チャレンジコース・トワイライトアドベンチャー開催日を確認の上、16:30〜のチャレンジコース予約をお取りください。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アスレチックやジップライン体験!ボウケンノモリ やまぞえ「チャレンジコース・トワイライトアドベンチャー」 appeared first on Dtimes.