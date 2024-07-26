¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛµÕ½±¤Ø·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÈÀäÂÐ¾ò·ï¡É¡¡Á°È¾ÀïºÇ½ªÀï¤Ç¸«¤»¤¿¹µ¤¨Ìî¼ê¤ÎÄìÎÏ¤È´õË¾¤Î¸÷¡¡¾å°Ì¤ÎÊÉ¤òÂÇ¤ÁÇË¤ì¤ë¤«
¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÁ°È¾ÀïºÇ½ªÀï¤Ç¸«¤»¤¿¡ÈÂÇ¤Á¾¡¤Ä¡ÉÌîµå¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¸åÈ¾Àï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¡¢¼çË¤¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¤¬Á°È¾ÀïºÇ¸å¤Î¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿DeNAÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç16¹æ¡¢17¹æ¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤âµÕÊý¸þ¤Ø¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Â¼¾å¤é¤·¤¤ÂÇ·â¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸åÈ¾Àï¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤½¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±äÄ¹11²ó¤Î»àÆ®¤òÀ©¤¹¡ª¥ä¥¯¥ë¥È¤¬Á°È¾ÀïºÇ½ªÀï¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Á°È¾Àï¤ò½ª¤¨¤ÆÂÇÎ¨¡¢½ÐÎÝÎ¨¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¥É¥ß¥ó¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬¿ÀµÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ç2°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢º¸ÂÎ¢ÄË¤ÇËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µå±ã¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ·òºß¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¥Û¥»¡¦¥ª¥¹¥Ê¤âÄ¾¶á3»î¹ç¤Ç3È¯¤òÊü¤Á¡¢6ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤ë¹¥Ä´¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡Ä¹²¬½¨¼ù¤â4»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ÇÁ°È¾Àï¤ò½ª¤¨¤ÆÂÇÎ¨.282¤È¹¥Ä´¤Ç¡¢21Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¤Ï±äÄ¹11²ó¤Ë2ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢Ìµ»àÆó¡¦»°ÎÝ¤«¤éÆ±ÅÀ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¥ª¥¹¥Ê¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡Á°È¾Àï¤ÎºÇ¸å¤Ç»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¡ÈÂÇ¤Á¾¡¤Ä¡ÉÌîµå¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡£Ä¹²¬¤Ï¡Ö¼è¤Ã¤Æ¼è¤é¤ì¤Æ¸·¤·¤¤»î¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áê¼ê¤è¤ê1ÅÀ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÂÇ·â¿Ø¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤¬Á°È¾Àï½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤Î¡Ö3.40¡×¤Ç315¼ºÅÀ¡£°ìÊý¡¢ÂÇÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î¡Ö.239¡×¤Ç307ÆÀÅÀ¤È¡¢ÂÇÀþ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸åÈ¾Àï¤ÏÅê¼ê¿Ø¤ÎÊ³µ¯¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤¬¡¢Á°È¾ÀïºÇ½ªÀï¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é·è¤·¤ÆÉé¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢µÕ½±¤Ø¤Î¡ÈÀäÂÐ¾ò·ï¡É¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÂ¾¤Ë¹µ¤¨Ìî¼ê¤Î³èÌö¤Ë¤âÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£21Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¥ª¥¹¥Ê¡¢Ä¹²¬¤È¤È¤â¤Ë½é¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿24ºÐ¤ÎÀÖ±©Í³¹É¤Ï¡Ö2ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢º£µ¨½éËÜÎÝÂÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢9²ó¤Ë¤Ïº¸Íã¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î°¤¤Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¹¥¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÀÖ±©¤Ï»î¹ç¸å¡ÖÁ°È¾Àï¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁ°È¾ÀïºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ç¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢¸åÈ¾Àï¤¤¤¤·ë²Ì¤¬»Ä¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢4²óÆó»à»°ÎÝ¤«¤é25ºÐ¤ÎÁýÅÄ¼î¤¬ÂåÂÇ¤Ç°ì»þÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÂÇ¡¢±äÄ¹11²óÌµ»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤«¤é26ºÐ¤Î´äÅÄ¹¬¹¨¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¤ò±é½Ð¤¹¤ëµ®½Å¤ÊÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÁª¼ê¤¬¾¡Éé½ê¤Ç¹¥·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡Âç¾¾¾°°ïÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÍ¦µ¤»ý¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤«¡¢¸·¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç¥Ð¥ó¥È·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÈà¤é¤ÏËÜÅö¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤ë¤³¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢Æü¤´¤í¤ÎÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤Î»òÊª¤Ç¤¢¤ë¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¥³¡¼¥Á¤Ï¸åÈ¾Àï¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÂÇ¤Ä¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¾¡¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¡ÈÂÇ¤Á¾¡¤Ä¡É¤¿¤á¤Ë¤Ï¼çÎÏ¤Î³èÌö¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÄìÎÏ¤¬¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¡£»Ä¤ê56»î¹ç¡¢¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤ÎÊÉ¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¤¿¤¤¡£
[Ê¸:ÊÌÉÜÊÙ]