サンリオ×NewDays「ポムポムプリン」「シナモロール」などのクリアファイルやステッカー配布・コラボ商品発売、7月30日から8月19日まで

JR東日本クロスステーションが運営する駅ナカのコンビニ「NewDays(ニューデイズ)」は7月30日から、サンリオのキャラクターたちとコラボしたキャンペーンを実施する。

コラボ商品12品の発売に加え、税込700円以上の会計での「サンリオキャラクタークリアファイル」配布などを行うキャンペーン。開催期間は8月19日まで。

〈NewDays×サンリオ コラボ商品(価格表記はすべて税込)〉

コラボ商品は、サンリオキャラクターをイメージした限定スイーツ・パンを8品、コラボパッケージに切り替わるNewDaysの定番人気パン4品を取りそろえる。

◆焼きプリンみたいなドーナツ(155円)

「ポムポムプリン」をイメージしたドーナツ。カスタードクリームを練り込んだドーナツ生地に、プリン風味のチョコをコーティングして焼き上げた。パッケージは3種類。

NewDays「焼きプリンみたいなドーナツ」/サンリオコラボキャンペーン

◆太っちょマカロン ミルク(398円)

「ハローキティ」をイメージしたマカロン。フレッシュなバターをベースにしたクリームに、ミルクジャムを使用している。

NewDays「太っちょマカロン(ミルク)」/サンリオコラボキャンペーン

◆太っちょマカロン アップルシナモン(398円)

「シナモロール」をイメージしたマカロン。シナモンのスパイシーな香りとほのかな甘さが特徴のクリームに、りんごジャムを合わせた。

NewDays「太っちょマカロン(アップルシナモン)」/サンリオコラボキャンペーン

◆太っちょマカロン プリン(398円)

「ポムポムプリン」をイメージしたマカロン。シンプルな味わいのカスタードプリンをイメージし、ほどよい苦みのカラメルソースをフィリングにした。

NewDays「太っちょマカロン(プリン)」/サンリオコラボキャンペーン

◆プリン大福(180円)

「ポムポムプリン」をイメージした大福。カスタードホイップと、ほろ苦いカラメルソースを、もちもちの大福生地で包んでいる。

NewDays「プリン大福」/サンリオコラボキャンペーン

◆港シフォン シナモン紅茶(410円)

「シナモロール」をイメージしたシフォンケーキ。アールグレイの茶葉を混ぜたシナモン風味のシフォンケーキ生地に、ミルクティー味のクリームをのせている。

NewDays「港シフォン シナモン紅茶」/サンリオコラボキャンペーン

◆プリンチョコづくし(160円)

「ポムポムプリン」をイメージした菓子パン。クリームシートを折り込んだパン生地に、カラメルプリン風チョコダイスをのせ、プリン風味ビスケット生地を被せて焼き上げた。

NewDays「プリンチョコづくし」/サンリオコラボキャンペーン

◆アップルリボンデニッシュ(155円)

「ハローキティ」のリボンをイメージしたデニッシュ。クリームシートを折り込んだデニッシュ生地をリボンの形状に成型し、シャキシャキとした食感のリンゴダイスをのせた。

NewDays「アップルリボンデニッシュ」/サンリオコラボキャンペーン

◆国産アップルパイ(190円)

コラボパッケージに切り替えて販売する定番商品。りんごの形がかわいらしいアップルパイ。青森県産りんごとカスタード風クリームを、りんご型のパイで包んでいる。

NewDays「国産アップルパイ」/サンリオコラボキャンペーン

◆ジューシーなフレンチトースト(160円)

コラボパッケージに切り替えて販売する定番商品。マーガリンを塗り、バターのコクを感じるフレンチ液をかけて焼き上げたフレンチトースト。“じゅわっと甘い”厚ぎりで、満足感もあるとしている。

NewDays「ジューシーなフレンチトースト」/サンリオコラボキャンペーン

◆もちっとサンド メープル&マーガリン(150円)

コラボパッケージに切り替えて販売する定番商品。国産小麦のもちっとしたパンケーキ生地に、メープルジャムとマーガリンを挟んだ。

NewDays「もちっとサンド メープル&マーガリン」/サンリオコラボキャンペーン

◆ハムチーズクロワッサン(160円)

コラボパッケージに切り替えて販売する定番商品。チーズクリームとハムを包み、チーズをトッピングして焼き上げたクロワッサン。

NewDays「ハムチーズクロワッサン」/サンリオコラボキャンペーン

〈会計700円以上で「サンリオキャラクタークリアファイル」プレゼント〉

キャンペーンコラボ商品1品以上を含む、税込700円以上の購入で「オリジナルクリアファイル」をプレゼントする。数量限定・各店舗なくなり次第終了、1会計につき1枚のみ。クリアファイルのデザインは、週替わりで3種類を展開。第1弾(7月30日〜8月5日)は「ハローキティ」、第2弾(8月6日〜8月12日)は「シナモロール」、第3弾(8月13日〜8月19日)は「ポムポムプリン」。

NewDays「サンリオキャラクタークリアファイル」

〈対象商品購入で「オリジナルステッカー」プレゼントも〉

キリンビバレッジの対象商品を2本同時に購入した人に、「オリジナルステッカー(全3種)」をプレゼントする。各店舗30枚限定・なくなり次第終了、1会計につき1枚のみ。対象商品は、「午後の紅茶」「生茶」「イミューズ」「おいしい免疫ケア」各ブランドの全16商品。

NewDays「オリジナルステッカー」/サンリオ コラボキャンペーン2024

「NewDays」とサンリオのコラボキャンペーンは、一部店舗を除く「NewDays」で実施する。「NewDays KIOSK」店舗では、コラボ商品の販売のみで、クリアファイル・ステッカーの配布は実施しない。

クレジット表記=(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652281

■NewDays(ニューデイズ)公式サイト