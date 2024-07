俳優の山本未來(49)が26日、自身のインスタグラムを更新。“美脚全開”ショットを公開した。「Taste of hike in the nature」とつづり、1枚の写真をアップ。大自然のなか、Tシャツ×超ミニボトムスで“ハイキング”を楽しむ様子がとらえられている。山本は美脚全開で、足元はまさかの“裸足”。ファンから「ひぃえ〜裸足」と驚きの声があがっている。