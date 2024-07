¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¥¢¥Ó¡¼¤Ê¤É¥¬¡¼¥ë¥º¥­¥ã¥é¤Î¿·¥°¥Ã¥º¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ý¡¼¥Á

セサミストリートのオフィシャルストア「セサミストリートマーケット(SESAME STREET MARKET)」から、アビー、ゾーイ、ロジータの女の子キャラクターに特化したグッズが登場。2024年8月1日(木)より発売される。

アビー・ゾーイ・ロジータ3人の女の子キャラグッズ

「セサミストリートマーケット」の新グッズでは、アビー、ゾーイ、ロジータの3人のガールズキャラクターをピックアップ。3人のテーマカラーであるピンク、オレンジ、ターコイズのビビッドなカラーで彩られたアイテムが揃う。

特徴的な毛足まで再現したぬいぐるみ

注目は、すでに定番商品として展開されているアビーのぬいぐるみ・ぬいぐるみチャームに加えて、ゾーイ、ロジータのモデルが展開されること。それぞれのキャラクターの特徴を忠実に再現したぬいぐるみとなっている。



たとえば、メキシコにルーツのある陽気な性格のロジータは、その明るい笑顔や、毛足の長い柔らかな毛質をターコイズカラーで表現。一方、歌とダンスが得意なゾーイは、バレリーナの衣装で踊る様子をイメージし、アクセサリーやバレーシューズの細かな部分まで再現した。

顔モチーフのスクエアポーチ

3人の顔をモチーフにしたコンパクトポーチにも注目。四角いコロンとしたフォルムのポーチに、3人を特徴づける目のパーツやリボンなどを配している。ダブルファスナーで中身が見やすく、内ポケットにより収納力抜群なのも嬉しい。

立体的な目&鼻付きヘアバンド

また、立体的な目や鼻のパーツを施したフェイスモチーフヘアバンドも用意。日常使いはもちろん、海辺や旅行先など様々なシーンで活躍してくれる。

ふわふわファー素材のヘアクリップやポストカードも

このほかにも、全体にふわふわのファー素材をあしらったヘアクリップ、キャラクターの顔をモチーフにしたスライド式のコンパクトミラー、ポストカードやステッカーが展開される。



【詳細】

「セサミストリートマーケット」アビー・ゾーイ・ロジータ グッズ

発売日:2024年8月1日(木)

販売場所:セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店、オフィシャルオンラインストア

住所:東京都豊島区東池袋3丁目1 サンシャインシティ 専門店街アルパ1階

※オンラインでは8月1日(木)12:00〜販売。

アイテム:

・ロジータぬいぐるみ 3,960円(Sサイズのみ)

・ゾーイぬいぐるみ 3,850円(Sサイズのみ)

・ロジータ / ゾーイ ぬいぐるみチャーム 2,970円

・コンパクトポーチ 全3種 3,190円

・フェイスモチーフヘアバンド 全3種 2,970円

・ファーヘアクリップ 全3種 2,530円

・フェイスモチーフスライドミラー 全3種 1,760円

・ポストカード 全3種 242円

・ステッカー 全3種 440円



Sesame Street(R) and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. (C) 2024 Sesame Workshop. All rights reserved.

