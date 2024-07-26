¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¥¢¥Ó¡¼¤Ê¤É¥¬¡¼¥ë¥º¥¥ã¥é¤Î¿·¥°¥Ã¥º¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ý¡¼¥Á
¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È(SESAME STREET MARKET)¡×¤«¤é¡¢¥¢¥Ó¡¼¡¢¥¾¡¼¥¤¡¢¥í¥¸¡¼¥¿¤Î½÷¤Î»Ò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£2024Ç¯8·î1Æü(ÌÚ)¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¥¢¥Ó¡¼¡¦¥¾¡¼¥¤¡¦¥í¥¸¡¼¥¿3¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¥¥ã¥é¥°¥Ã¥º
¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤Î¿·¥°¥Ã¥º¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ó¡¼¡¢¥¾¡¼¥¤¡¢¥í¥¸¡¼¥¿¤Î3¿Í¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£3¿Í¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥¿¡¼¥³¥¤¥º¤Î¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¥«¥é¡¼¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¦¡£
ÆÃÄ§Åª¤ÊÌÓÂ¤Þ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
ÃíÌÜ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ó¡¼¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¦¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Á¥ã¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¾¡¼¥¤¡¢¥í¥¸¡¼¥¿¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÆÃÄ§¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥á¥¥·¥³¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤Î¤¢¤ëÍÛµ¤¤ÊÀ³Ê¤Î¥í¥¸¡¼¥¿¤Ï¡¢¤½¤ÎÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ä¡¢ÌÓÂ¤ÎÄ¹¤¤½À¤é¤«¤ÊÌÓ¼Á¤ò¥¿¡¼¥³¥¤¥º¥«¥é¡¼¤ÇÉ½¸½¡£°ìÊý¡¢²Î¤È¥À¥ó¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥¾¡¼¥¤¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤Î°áÁõ¤ÇÍÙ¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¥Ð¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥º¤ÎºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤Þ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡£
´é¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ý¡¼¥Á
3¿Í¤Î´é¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ý¡¼¥Á¤Ë¤âÃíÌÜ¡£»Í³Ñ¤¤¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤Î¥Ý¡¼¥Á¤Ë¡¢3¿Í¤òÆÃÄ§¤Å¤±¤ëÌÜ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ä¥ê¥Ü¥ó¤Ê¤É¤òÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ÇÃæ¿È¤¬¸«¤ä¤¹¤¯¡¢Æâ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¼ýÇ¼ÎÏÈ´·²¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¡£
Î©ÂÎÅª¤ÊÌÜ¡õÉ¡ÉÕ¤¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É
¤Þ¤¿¡¢Î©ÂÎÅª¤ÊÌÜ¤äÉ¡¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò»Ü¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥â¥Á¡¼¥Õ¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤âÍÑ°Õ¡£Æü¾ï»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³¤ÊÕ¤äÎ¹¹ÔÀè¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Õ¥¡¡¼ÁÇºà¤Î¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤â
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Á´ÂÎ¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Õ¥¡¡¼ÁÇºà¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î´é¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¹¥é¥¤¥É¼°¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥é¡¼¡¢¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¥¢¥Ó¡¼¡¦¥¾¡¼¥¤¡¦¥í¥¸¡¼¥¿ ¥°¥Ã¥º
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯8·î1Æü(ÌÚ)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È ÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£Å¹¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
½»½ê¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ3ÃúÌÜ1 ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£ ÀìÌçÅ¹³¹¥¢¥ë¥Ñ1³¬
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï8·î1Æü(ÌÚ)12:00¡ÁÈÎÇä¡£
¥¢¥¤¥Æ¥à¡§
¡¦¥í¥¸¡¼¥¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß 3,960±ß(S¥µ¥¤¥º¤Î¤ß)
¡¦¥¾¡¼¥¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß 3,850±ß(S¥µ¥¤¥º¤Î¤ß)
¡¦¥í¥¸¡¼¥¿ / ¥¾¡¼¥¤ ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Á¥ã¡¼¥à 2,970±ß
¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ý¡¼¥Á Á´3¼ï 3,190±ß
¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥â¥Á¡¼¥Õ¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É Á´3¼ï 2,970±ß
¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥× Á´3¼ï 2,530±ß
¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥â¥Á¡¼¥Õ¥¹¥é¥¤¥É¥ß¥é¡¼ Á´3¼ï 1,760±ß
¡¦¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É Á´3¼ï 242±ß
¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ Á´3¼ï 440±ß
Sesame Street(R) and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. (C) 2024 Sesame Workshop. All rights reserved.
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¥¢¥Ó¡¼¤Ê¤É¥¬¡¼¥ë¥º¥¥ã¥é¤Î¿·¥°¥Ã¥º¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ý¡¼¥Á