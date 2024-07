ロッテは26日、8月10日から12日のオリックス戦(いずれもZOZOマリンスタジアム)で、試合終了後にグラウンド内にて「BSW AFTER GAME PARTY -Sparkle Splash-」の追加開催することになったと発表した。このイベントは、BLACK SUMMER WEEK最初のカードの7月12日から14日で実施し、3日間で計2万人以上が参加する球団史上最大級の試合後イベント。どなたでも参加無料となっており、DJサウンドに合わせて映像、照明のほか、今回はウォーターキャノンなど水を使用した演出効果は前回の7月開催分から更に水量を増やして実施。イベント中は、マーくんをはじめとした球団公式マスコットたちや、球団公式チアパフォーマーのM☆Splash!!のメンバーたちが一緒にイベントを盛り上げる。

なお、当初8月10日、11日に球場外周で実施予定だった「BSW AFTER GAME PARTY - Splash Night-」の実施を取りやめ、試合後イベントとして「BSW AFTER GAME PARTY -Sparkle Splash-」を3日間で実施することになった。<BSW AFTER GAME PARTY -Sparkle Splash-概要>実施日:8月10日〜8月12日のオリックス戦。計3試合実施時間:試合終了後、約25分後より開始。※試合終了が21時45分を超えた場合は実施しない。入場方法:ライトグラウンド入場口、レフトグラウンド入場口(いずれも球場外周)参加対象:どなたでも参加無料